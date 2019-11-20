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مرأة

هناكل إيه النهاردة.. حمام كداب ومحشي كرنب.. والحلو: شوفان بالموز

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 01:17 م
اسماء محمد
هناكل إيه النهاردة؟.. سؤال يُحيّر عددا كبيرا من الرجال عند توجيهه لهم، لكنه مهم جدا بالنسبة للمرأة لأنها لا تحب أن تقضي وقتا طويلا في إعداد الطعام، وفي النهاية قد لا يعجب أفراد الأسرة، كما أن التفكير في إعداد قائمة طعام مختلفة كل يوم من أكثر الأمور المرهقة على الإطلاق.

ونعرض في السطور التالية، مجموعة من الأكلات الشهية المتنوعة التي تساعدكم في إعداد سفرة شهية رائعة.

طريقة عمل حمام كداب لـ نجلاء الشرشابي
مقادير حمام كداب
أوراك دجاج فيليه
أرز
بصل
حبهان
ورق لورا
بهارات
صلصة طماطم
طماطم
سمنة أو زيت
ملح وفلفل

طريقة عمل حمام كداب:
* حمري البصل فى الزيت على النار وأضيفي الملح والفلفل الأسود والبهارات وورق اللورا والحبهان
* اضيفي الأرز وقطع الطماطم والبصل ويقلب كل الخليط ثم الماء ويقلب الخليط ويغطى ويترك حتى النضج
* ادهني الحمام الكداب بالزيت والصلصة والملح والفلفل ويوضع فى الفرن حتى ينضج.

طريقة عمل محشى كرنب لنجلاء الشرشابي
مقادير محشى كرنب
كرنب
أرز
جزر
كوسة
بصل
طماطم
صلصة طماطم
شبت
بقدونس
كزبرة خضراء
ثوم
زيت
كمون ناعم
مرقة
ملح
فلفل اسود

طريقة عمل محشى كرنب
* إسلقى الكرنب فى الماء وضيفى له كمون ثم إخلطى الارز والجزر والكوسة المبشورين والبصل والثوم والأرز والطماطم
* ضيفى الشبت والبقدونس والكزبرة والصلصة والزيت والملح والفلفل الأسود وقلبى
* قطعى الكرنب شرائح وإحشيها بالخليط
* رصى الكرنب فى حلة وضعى فى القاع قطع من اوراق الكرنب أو شرائح من البصل والطماطم
* ضيفى المرقة وضعى الكرنب على النار حتى النضج

طريقة عمل شوفان بالموز لـ أميرة شنب.
مقادير شوفان بالموز:
2 كوب شوفان
2 ملعقة كبيرة بذور الشيا منقوعة
1 و نصف كوب حليب اللوز
3 ملعقة كبيرة زبدة فول سوداني
2 ملعقة كبيرة ميبل سيرب
موزة مهروسة
للتزيين
شوكلت شيبس
موز
شرائح
زبدة فول سوداني

طريقة عمل شوفان بالموز:
* يحمص الشوفان في طاسة، ثم تضاف زبدة الفول السوداني ويضاف الحليب تدريجيا مع التقليب ويرفع من على النار
* في كاس ترص حبوب الشيا ثم شرائح الموز، ثم مزيج الشوفان وتزين بالشوكولت شيبس والميبل سيرب.
هناكل إيه النهاردة .. حمام كداب ومحشي كرنب .. والحلو : شوفان بالموز هناكل إيه النهاردة .. حمام كداب ومحشي كرنب .. والحلو : شوفان بالموز
هناكل إيه النهاردة .. حمام كداب ومحشي كرنب .. والحلو : شوفان بالموز هناكل إيه النهاردة .. حمام كداب ومحشي كرنب .. والحلو : شوفان بالموز
هناكل إيه النهاردة .. حمام كداب ومحشي كرنب .. والحلو : شوفان بالموز هناكل إيه النهاردة .. حمام كداب ومحشي كرنب .. والحلو : شوفان بالموز
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