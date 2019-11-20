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ثقافة

غدا.. افتتاح عرض " ظل الحكايات " على مسرح الغد

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 07:26 م
صدى البلد
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طارق موسى
يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح غدا الخميس العرض المسرحي "ظل الحكايات" من إخراج عادل بركات ومن إنتاج فرقة مسرح الغد التابعة للبيت الفني للمسرح، وذلك على مسرح الغد بالعجوزة في الساعة التاسعة مساء.

جدير بالذكر أن "ظل الحكايات" هي رحلة في عالم فانتازي من خلال الأحلام والكوابيس التي يشعر بها الإنسان، ونجد ان هروبه الدائم من أفعاله التي لا يرضى عنها والتي تختبئ في عقله الباطن وتراها في زوايا اللاشعور،  يؤدي إلى دخوله لعالم  أحلام أخرى.

" ظل الحكايات" من بطولة رامي الطمباري، عبير الطوخي، محمود الزيات، خالد محايري، ديكور وملابس محمد فتحي، موسيقى وألحان صلاح مصطفى، ومن تأليف وأشعار ابراهيم الحسيني وإخراج عادل بركات.
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