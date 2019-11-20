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مرأة

بعد عام من خلع الحجاب | حلا شيحة تتألق بـ القاهرة السينمائي

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 07:38 م
حلا شيحة
حلا شيحة
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هاجر هانئ
ظهرت الفنانة حلا شيحة خلال مشاركتها فى فعاليات حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ41 بإطلالة مميزة.

ارتدت حلا شيحة فى حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائى، فستانا باللون الأسود كشف التصميم عن جزء من بطنها، وتميز الجزء العلوي من التصميم بالقماش اللامع.

ووضعت حلا شيحة مكياج جذابا متسقا مع لون بشرتها، فيما اعتمدت على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، وتزينت ببعض المجوهرات.

يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تفتتح مساء اليوم الأربعاء وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، ومن المنتظر تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وتحصل منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.

المهرجان يقدم جائزة لأفضل فيلم عربى وقدرها 15000 دولار، تُمنح لمنتج الفيلم الذي تختاره لجنة تحكيم خاصة لأفضل فيلم عربي مشارك في أي من مسابقات المهرجان الثلاث المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية أو أسبوع النقاد.

بعد عام من خلع الحجاب | حلا شيحة تتألق بـ القاهرة السينمائي
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