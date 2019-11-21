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مرأة

بشرى سارة لمحبيه.. طبيب يكشف عن الفوائد الصحية لمشروب الشعير

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 02:56 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
قال الدكتور أحمد أبو النصر، أخصائي العلاج بالنباتات الطبية، إن مشروب الشعير يعالج تنميل اليد و القدم، بالاضافة إلى معالجته للشعور بتقل وعدم الاحساس بالاطراف.

وأضاف أحمد أبو النصر، أن الشعير يعالج الاكتئاب عن طريق هرمون السعادة السيراتونين، ويجعل االانسان يشعر بالاتزان النفسي والراحة، متابعًا أنه غني بفيتامين ب ١٢.


وأفاد أخصائي العلاج بالنباتات، بأن الشعير يعالج حصوات الكلى وضعف المناعة لانه غنى بالبيتاجليكان الذي يساعد على تقوية الجهاز المناعي.
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