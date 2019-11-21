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محافظات

لكل اسم حكاية.. شارع بورسعيد برأس البر.. عرفانا بتضحيات المدينة الباسلة

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:55 ص
شارع بورسعيد برأس
شارع بورسعيد برأس البر
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محافظات زينب الزغبي
تصدر شارع بورسعيد بمدينه راس البر بمحافظة دمياط، صفحات التواصل الاجتماعى الفيس بوك مدار الايام الماضيه، واهتم بالحديث عنه كلا من الدمايطه والبورسعيديه.

والسبب هو قيام الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، باصدار قرار مفاجئ باطلاق اسم الدكتور محمد فتحى البرادعى وزير الاسكان الاسبق ومحافظ دمياط الاسبق علي شارع بورسعيد براس البر تخليدا لاسمه وعرفانا بما بذله من أجل محافظة دمياط والدمايطة.

وفور اعلان قرار محافظ دمياط بتغير اسم شارع بورسعيد سادت حاله من الغضب بين أهالى بورسعيد نتيجة لان الاسم اطلق عرفانا بماقدمته مدينه بورسعيد الباسله وانطلقت صفحات الفيس بوك لابناؤ محافظتى دمياط وبورسعيد تستنكر قرار محافظ دمياط وتطالبها بالعدول عن القرار والابقاء علي اسم المدينه الباسله تقديرا لها ولمواطنيها .

وعلي الفور قامت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، باصدار قرار اهر الابقاء على تسمية شارع 9 بمدينة رأس البر، والمعروف "بشارع بورسعيد" كما هو دون تعديل، وذلك تقديرا لتضحيات وبطولات مدينة بورسعيد الباسلة واستجابة لما دار فى حوار مجتمعي بين أبناء محافظة دمياط.

حيث قرر المجلس التنفيذي المنعقد برئاستها الابقاء على تسميته بهذا الاسم.

كما قرر المجلس التنفيذي إطلاق اسم الدكتور محمد فتحي البرادعي، محافظ دمياط الأسبق، على شارع المديرية بالمدينة، تقديرا وعرفانا لمجهوده في تطوير المحافظة، وبناء على طلبات الأهالي.
لكل اسم حكاية.. شارع بورسعيد برأس البر.. عرفانا بتضحيات المدينة الباسلة
لكل اسم حكاية.. شارع بورسعيد برأس البر.. عرفانا بتضحيات المدينة الباسلة
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