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رياضة

محكمات كرة القدم النسائية يخضعن لتدريبات عملية تحت إشراف دولي

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:08 م
محكمات كرة القدم
محكمات كرة القدم النسائية
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يسرى غازى
خضع محكمات كرة القدم النسائية لتدريب عملي اليوم خلال المعسكر التدريبي الذي يضم 30 محكمة تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم ممثلا في السيد فيليكس المحاضر الدولي والسيد اتاناس المحاضر الدولي ولجنة الحكام بالاتحاد المصري بقيادة جمال الغندور ومجدي رزق المحاضر الدولي والمسئول عن محكمات الكرة النسائية والمحاضرين سيد مراد وأبو العلا محمد ومحمد أبو خاطر مُعد اللباقة البدنية.

وشهد التدريب العملي التركيز علي تحركات حكم الساحة والحكم المساعد بشكل صحيح لاتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب للحد من الأخطاء.

وتمت إقامة محاضرة نظرية عقب التدريب العملي لشرح الأخطاء التي ظهرت خلال التدريب العملي.
محكمات كرة القدم النسائية يخضعن لتدريبات عملية تحت إشراف دولي
محكمات كرة القدم النسائية يخضعن لتدريبات عملية تحت إشراف دولي
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