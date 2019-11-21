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فن

خدي قلبي.. الجمهور يتغزل في هنا الزاهد بعد إطلالتها بالقاهرة السينمائي

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 05:12 ص
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بمجموعة من الصور لها من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال 41 عبر صفحتها بموقع التواصل تويتر بفستان أسود أنيق مفتوح على الساق ومكشوف الأكتاف .

ولقيت اطلالة هنا الزاهد ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "‏‎ايه الحلاوة والطعامة دي اقسم بالله" و "‏‎قمرررر" روعة " و" ‏‎ملكة جمال قلبي⁦" و" ‏‎قمر الله اكبر عليكي وربنا يحميكي ويباركلك في حياتك وفي احمد يارب ويسعدكم" و" ‏‎خدي قلبي مش عايزاه يا باربي".

وافتتح مساء أمس الأربعاء الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي  وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، ومن المنتظر تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وتحصل منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.

المهرجان يقدم جائزة لأفضل فيلم عربى وقدرها 15000 دولار، تُمنح لمنتج الفيلم الذي تختاره لجنة تحكيم خاصة لأفضل فيلم عربي مشارك في أي من مسابقات المهرجان الثلاث (المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية أو أسبوع النقاد).
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