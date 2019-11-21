قافلة طبية بجامعة سوهاج تعالج 1278 مواطنا بقرية العساوية شرق

صرح الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، بأنه تم تنظيم قافلة طبية لخدمة أهالي قرية العساوية شرق بمركز اخميم بالمحافظة، وذلك يأتي في إطار تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف توفير المزيد من الرعاية والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجاََ في المجتمع.



وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، تعد تلك القافلة إحدى القوافل الخدمية التي تنفذها الجامعة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية وتنظيم الندوات التوعوية من أجل الحفاظ علي صحة المواطنين.



وأضاف الدكتور حسان النعماني عميد كلية الطب البشري، أن القافلة ضمت العديد من التخصصات مثل الباطنة، الأطفال، جراحة المسالك البولية، الجراحة العامة والجلدية، النساء والتوليد ، أنف وأذن، رمد، الصدرية والروماتيزم وغير ذلك من التخصصات، إلى جانب مشاركة 18 طبيبا و50 طالبا من طلاب الكلية، وقد تم صرف العلاج بالمجان للمرضى.



ومن جانبة أوضح الدكتور أسامة رشاد الشريف وكيل كلية الطب البشري لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 1278 مواطنا، حيث تم تحويل 9 حالات للمستشفى الجامعي لتجهيزهم لإجراء عمليات جراحية عاجلة لهم كما تم تنظيم 6 ندوات توعية عن الأمراض المنتشرة والمعدية وأمراض الضغط والسكر والتغذية الصحية والكشف المبكر عن سرطان الثدي.



الجدير بالذكر أنه تم تنفيذ هذه القافلة بالتعاون مع أمانة حزب مستقبل وطن، بحضور محسن لبيب أمين الحزب، كما شارك في القافلة الدكتور علاء غالب مدير وحدة خدمة المجتمع بكلية الطب والدكتور اسلام عامر مدرس جراحة الوجه والفكين.