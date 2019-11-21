ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مجلس الوزراء يثمن جهود وفد مصر أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:30 م
اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء
Advertisements
محمود مطاوع
أطلع المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، ورئيس وفد مصر أمام آلية المراجعة الدورية بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أعضاء الحكومة على ما تم إجراؤه بشأن استعراض ملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن مصر قدمت تقريرها في أوائل أغسطس 2019 إلى آلية الاستعراض الدوريّ الشامل بمجلس حقوق الإنسان بجنيف؛ لمناقشته في يوم 13 نوفمبر الجاري.

وأوضح وزير شئون مجلس النواب، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن تقرير مصر ارتكز على محورين أساسيين، هما: بيان الرؤية الوطنية والمحددات الأساسية في التعامل مع ملف حقوق الإنسان، إلى جانب عرض موجز للإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في جميع مجالات حقوق الإنسان الخمسة: المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، بالإضافة إلى الدعم والتمكين المقدم لبعض الفئات، وهي: المرأة، والشباب، وذو الاحتياجات الخاصة، والطفل، إضافة إلى اللاجئين.

وأشار إلى أن التقرير تضمن كذلك إيضاح الجهود المبذولة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الفساد، ونشر مبادئ التسامح، والتعايش السلمي، وما تم اتخاذه من إجراءات لتعزيز التواصل مع آليات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

ونوّه الوزير إلى أنه تم عقد عدة لقاءات مع المجموعات العربية، والإسلامية، والإفريقية، وعدم الانحياز، وذلك كي يتسنى إتاحة وقت أوسع لشرح محتويات التقرير والإنجازات المتحققة؛ لافتًا إلى أن أعضاء كل مجموعة أعلنوا التأييد والمساندة لمصر، معربين عن تقديرهم لما أنجزته من خطوات كبيرة في مجالات حقوق الإنسان.

وأشار إلى أنه لمس خلال لقاءاته هناك الثقل الدوليّ الذي تتمتع به مصر في أوساط المجتمع الدولي؛ نتيجة جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحرصه على مد جسور التواصل مع جميع الدول شمالًا وجنوبًا، وشرقًا وغربا، كما ظهر جليًا الالتفاف العربي حول مصر، وإظهار الدعم والتأييد الصادق لموقفها، خاصة المملكة العربية والسعودية، والإمارات العربية، لافتا لما قالته سفيرة جمهورية موريتانيا من أن "مصر هي الرئة التي إذا تنفست.. تحيا هذه الأمة".

ولفت إلى أن تقرير مصر حظى بنسبة تأييد أكثر من 80% من الدول المتحدثة في جلسة الاستعراض، وجرى اعتماد تقرير مصر في 15 نوفمبر الجاري.

ووجه الوزير الشكر لجميع الوزارات والجهات وأجهزة الدولة المعنية، لما بذلته من جهد أثمر نجاحًا كبيرًا في مجال حقوق الإنسان أشاد به العالم؛ مؤكدًا أن هذا النجاح يرجع إلى الروح الإيجابية والبناءة، كما أعرب عن عميق شكره وتقديره لموقف الدول العربية الداعم باستمرار للملف المصري.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مجلس الوزراء يُثمّن جهود الوفد المصريّ المكلف باستعراض ملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، مقدمًا الشكر لهم جميعًا، وكذا لجميع الدول التي أيدت الملف المصري، خاصة الدول العربية، التي قدمت المساندة والتأييد الكامل للملف المصري.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنطلق الأربعاء.. تعرف على معنى المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف

ملخص نشاط الوفد الحقوقي المصري بجنيف.. القومي لحقوق الإنسان يعقد ندوة لعرض أهم الملفات الحقوقية.. ومقابلة المفوضية السامية لمناهضة العنف

صفعة على وجه المنظمات المشبوهة.. إشادة دولية بخطوات مصر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان

مصر تنتصر في معركتها بجنيف.. السفير عمر مروان: الدولة أوفت بالتزاماتها .. العربي الأوروبي: إشادات من 110 دول بمجهوداتها في ملف حقوق الإنسان

برلماني: الدولة تقوم بإصلاح داخلى مجتمعى على مستوى حقوق الإنسان

برلماني: تشريعات مصر فى ملف حقوق الإنسان تتفق مع التشريعات الدولية

ترشيحاتنا

أنا مركز في البطولة .. عبدالرحمن مجدي يوجه رسالة اعتذار لـ جماهير الأهلي

مظاهرات ليلية في الجزائر رفضا للانتخابات الرئاسية

حكم شرب مياه عليها سورة البقرة

أحمد صلاح حسني يوجه رسالة لـ رمضان صبحي قبل النهائي الأفريقي.. شاهد

نذرت أن تصوم الاثنين والخميس طوال حياتها والزوج يمانع.. الإفتاء توضح الحكم

فيديو جراف| تصريحات إمام الحرم النبوي المثيرة حول الحفلات والغناء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا تكشف عن التصميم الخارجي لسيارة أوبتيما 2021.. صور

كيد النساء.. مدعوة لحفل زفاف تستفز الحاضرين بارتداء فستان أبيض | صور

بسبب غيرتها.. امرأة تحضر حفل زواج ابنها بفستان زفافها.. صور