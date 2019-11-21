انقذوني بموت.. مديرية أمن القاهرة تستجيب لاستغاثة مسنة وتنقلها للمستشفى

في لفتة إنسانية، استجابت مديرية أمن القاهرة لالتماس مواطنة لنقلها لأحد المستشفيات نظرًا لحالتها الصحية السيئة وعجزها عن الحركة.





فتبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة باستغاثة إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام ثان لسوء حالتها الصحية وعدم قدرتها على الحركة وترغب فى نقلها لأحد المستشفيات.



