ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

انقذوني بموت.. مديرية أمن القاهرة تستجيب لاستغاثة مسنة وتنقلها للمستشفى

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:28 م
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد صبري
في لفتة إنسانية، استجابت مديرية أمن القاهرة لالتماس مواطنة لنقلها لأحد المستشفيات نظرًا لحالتها الصحية السيئة وعجزها عن الحركة.

فتبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة باستغاثة إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام ثان لسوء حالتها الصحية وعدم قدرتها على الحركة وترغب فى نقلها لأحد المستشفيات.

ووجّه اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بانتقال الأجهزة الأمنية المعنية إلى محل البلاغ ، وتمكنت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية من إنزال السيدة ونقلها إلى أحد المستشفيات وتم تجهيز غرفة لها وتقديم أوجه الرعاية اللازمة، حيث قدمت المواطنة الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الإستجابة لاستغاثتها وحرصها على رعاية الحالات الإنسانية.
انقذوني بموت.. مديرية أمن القاهرة تستجيب لاستغاثة مسنة وتنقلها للمستشفى
انقذوني بموت.. مديرية أمن القاهرة تستجيب لاستغاثة مسنة وتنقلها للمستشفى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنقذوها من الموت.. صدى البلد يرصد مسنة تنام على كرسي متحرك وسط الشارع

أمن القاهرة: إنقاذ حياة أب ونجله علقا داخل مصعد بالمقطم

الداخلية تستجيب لاستغاثة أهل شاب وتقرر علاجه بمستشفى الشرطة بالإسكندرية.. شاهد

صدمة مسنة | اكتشفت بالصدفة إصابتها بالسرطان من كف يدها.. صور

الداخلية ترفع شعار حقوق الإنسان أولا.. قوافل طبية ومواقف إنسانية للضباط وتكريم لأبناء الشهداء المتفوقين

إنسانية الداخلية.. ضابط شرطة وزملاؤه يسددون دين مسنة قبل حبسها فى البساتين ..السماح لمراسل قناة الجزيرة المحبوس بحضور جنازة والده

ترشيحاتنا

رجل أعمال يتعرض للسرقة أمام منزله فى لندن.. فيديو

ريهام سعيد تعلق على خلع صابرين للحجاب

صالح جمعة يحتفل بقرب عودة مباريات الأهلي بالدوري الممتاز

بتوب قطيفة.. كنزي عمرو دياب تثير جدلا بإطلالة جريئة

اللي اختشوا ماتوا.. تعليقات محرجة لـ شيما الحاج بعد ظهورها في القاهرة السينمائي

أخبار الرياضة.. تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة.. تعثر أولى صفقات الزمالك.. رسالة اعتذار من عبدالرحمن مجدي لـ جماهير الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا تكشف عن التصميم الخارجي لسيارة أوبتيما 2021.. صور

كيد النساء.. مدعوة لحفل زفاف تستفز الحاضرين بارتداء فستان أبيض | صور

بسبب غيرتها.. امرأة تحضر حفل زواج ابنها بفستان زفافها.. صور