انقذوني بموت.. مديرية أمن القاهرة تستجيب لاستغاثة مسنة وتنقلها للمستشفى

في لفتة إنسانية، استجابت مديرية أمن القاهرة لالتماس مواطنة لنقلها لأحد المستشفيات نظرًا لحالتها الصحية السيئة وعجزها عن الحركة.
فتبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة باستغاثة إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام ثان لسوء حالتها الصحية وعدم قدرتها على الحركة وترغب فى نقلها لأحد المستشفيات.
ووجّه اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بانتقال الأجهزة الأمنية المعنية إلى محل البلاغ ، وتمكنت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية من إنزال السيدة ونقلها إلى أحد المستشفيات وتم تجهيز غرفة لها وتقديم أوجه الرعاية اللازمة، حيث قدمت المواطنة الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الإستجابة لاستغاثتها وحرصها على رعاية الحالات الإنسانية.