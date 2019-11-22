قبل انطلاقه منتصف ديسمبر .. كيف استعدت أسوان لمنتدى السلام والتنمية المستدامة

مع إنطلاق الموسم السياحى الجديد تشهد المناطق الأثرية بأسوان خلال موسم السياحة السنوى إجتذاب عدد كبير من عشاق الآثار المصرية القديمة ، وهو الذى بدأ منذ 22 أكتوبر الماضى بحضور 4500 سائح وزائر لفعاليات مهرجان تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية .



وفى هذا الإطار يستعرض " صدى البلد " أبرز الجهود التى ساهمت فى زيادة أعداد السائحين والزائرين لزيارة المعالم والمناطق الأثرية والتاريخية والتى من أهمها قيام وزارة الآثار المصرية بتنفيذ عددًا من مشروعات التطوير للمناطق الأثرية بأسوان والتى كان آخرها الإنتهاء من تركيب نظام إضاءة حديث يعتمد على الطاقة الشمسية في المعابد الصخرية في عمدا والسبوع، التي تقع على بعد نحو 180 كم جنوب السد العالى .



كما إنتهت وزارة الآثار من تركيب 9 محطات لتوليد الطاقة الشمسية لإضاءة منطقة المعابد الصخرية، خمس محطات منها في منطقة عمدا، وتم تشغيلها بالفعل، والخمس الأخرى في منطقة السبوع، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 5 ملايين و400 ألف جنيه مصرى فى إطار المرحلة الأولى من مشروع التطوير.



وتم أيضاً تركيب نظام إضاءة حديثة تعمل بالطاقة الشمسية في معبد عمدا، وتشغيله للمرة الأولى أمس، في إطار مشروع متكامل لتطوير المعابد الصخرية بعمدا، الذي شمل أيضًا تطوير الإضاءة بمعبد السبوع بشكل مؤقت لحين تغييره إلى نظام حديث يعتمد على الطاقة الشمسية، بهدف جذب المزيد من السياح وتسهيل زيارتهم للمنطقة .



وبالتوازى مع ذلك تستعد محافظة أسوان لإستضافة "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة" فى منتصف ديسمبر 2019، والذى أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن إطلاق النسخة الأولى منه .



وقد أعطى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان توجيهاته المشددة للجهات المختصة بالإسراع فى الأعمال والتجهيزات المطلوبة لإظهار عاصمة الشباب الإفريقى بالشكل الحضارى والجمالى الذى يتواكب مع مكانتها القارية والدولية .



وشدد المحافظ على القيام بأعمال النظافة العامة والرصف والإنارة فى الشوارع الداخلية والطرق المؤدية للمناطق السكنية أولًا، ثم الإنتقال تدريجيًا حتى الطرق الرئيسية، وهى "كورنيش النيل، والسادات، والمطار".



وتماشيًا لتنفيذ هذه التوجيهات عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام إجتماعًا مع مديرى الطرق وهيئة الطرق والكبارى والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والتعليم وتنشيط السياحة والأثار والمراسى السياحية والحدائق العامة ، بالإضافة إلى نائب رئيس مدينة أسوان لمتابعة الأعمال الجارية والتكليفات المطلوب تنفيذها من كل جهة .



وشدد السكرتير العام للمحافظة على الإنتهاء من أعمال رفع كفاءة الحدائق العامة والتشجير والتنسيق مع مجلس المدينة لرفع مخلفات تهذيب وتقليم الأشجار والنخيل ، علاوة على رفع مستوى النظافة العامة وتهيئة المعابد والمناطق الأثرية والمعالم السياحية لتكون فى أبهى صوره لإستقبال ضيوف المنتدى .



وطالب اللواء حازم عزت مسئولى الهيئة العامة لتنشيط السياحة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتزين الشوارع بأعلام الدول المشاركة بالمنتدى مع تشديد الرقابة المرورية على مواقف السيرفيس والتاكسى وأيضًا عربات التوك توك والتروسيكل والحنطور وخاصة بالشوارع الداخلية لتحقيق السيولة المرورية وحركة المشاه ، بالإضافة إلى رفع درجة الإستعداد فى المنظومة الصحية وأيضًا فرق الإنتشار السريع للإسعاف .



وناشد حازم عزت بضرورة المشاركة المجتمعية الجادة والتضافر والتكاتف وخاصة من الجهات الواقعة على الطرق الرئيسية بتقديم كافة أوجه الدعم والتعاون للحفاظ على الشكل الجمالى حيث يعمل الجميع كفريق واحد للنهوض بأسوان وتحويلها إلى ما تستحقه من مكانة حضارية تؤهلها لإستضافة هذه الأحداث العالمية .