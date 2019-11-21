فخر العرب.. شبكة ESPN تختار محمد صلاح ضمن الـ 100 الأفضل في العالم

اختارت شبكة "ESPN" العالمية، النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، ضمن أفضل 100 لاعب ومدرب، في العالم عن عام 2019.





وقامت الشبكة العالمية باختيار أفضل 10 لاعبيين في كل مركز ( حراسة المرمى - ظهير أيسر - ظهير أيمن- قلب دفاع - خط وسط مدافع - خط وسط مهاجم - جناح - مهاجم - رأس حربة)، بالإضافة إلى أفضل 10 مدربين في العالم.





وتواجد محمد صلاح في المركز الرابع في قائمة أفضل مهاجم، بينما جاء ليونيل ميسي لاعب برشلونة في المركز الأول، وكريستيانو لاعب يوفنتوس ثانيا، وكليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان ثالثا.





وقالت الشبكة، أن محمد الذي يتمتع بالموهبة أظهر أفضل ما لديه، منذ انتقاله إلى ليفربول، بتسجيله 44 هدفا في أول مواسمه مع الريدز.





واضافت الشبكة، أن بعض النقاد توقعوا انخفاض أداء محمد صلاح في الموسم المقبل، ولكنه نجح في إحراز 27 هدفا، وتوج بالحذاء الذهبي للموسم الثاني على التوالي.



