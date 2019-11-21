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رياضة

في دوري الجمهورية.. إنبى تحت 15 سنة يواصل انتصاراته ويهزم مصر للمقاصة بثلاثية

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 06:08 م
فريق الناشئين بنادى
فريق الناشئين بنادى إنبى
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محمد رشاد
نجح فريق الناشئين بنادى إنبى تحت 15 سنة مواليد 2004، فى مواصلة انتصاراته المتتالية، بعد فوزه اليوم على نظيره مصر للمقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جرت بينهما عصر اليوم بملاعب نادى إنبى الكيلو 17، ضمن منافسات الجولة العاشرة للفريق البترولى بدورى الجمهورية للناشئين للموسم الرياضى 2020/2019.

أحرز ثلاثية إنبى فى اللقاء كلاََ من محمد وليد "جدو" ومحمد ممدوح وأدهم حمدان.

ويقود الفريق جهاز فنى مكون من: عماد جابر مدير فني، على يحيى مدرب عام، عماد مكي مدربا، أيمن غنيم مدرب حراس مرمي، إسلام ابوجبل مدير إداري، حسام صلاح طبيب.
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