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لتوصيل رسالة سلام.. مهرجان أطفال العالم يلتقون مصر على مسرح الشباب والرياضة

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 06:38 م
مهرجان أطفال العالم
مهرجان أطفال العالم يلتقون مصر على مسرح وزارة الشباب والرياض
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حياة عبد العزيز
نظمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي مهرجان أطفال العالم مصر، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من المسئولين، وبمشاركة طلائع 21 دولة حول العالم وهم المكسيك، الهند، أوكرانيا، فلسطين، مصر، سوريا، بولندا، تونس، اليمن، السودان، رومانيا، الأردن، المغرب، إندونيسيا، الجزائر، باكستان.

يقدم "مهرجان أطفال العالم يلتقون مصر 2019" مجموعة من الفعاليات الفنية والموسيقى والغناء والأداء الحركي ومسرح العرائس وبعض الأنشطة الرياضية، لتوصيل رسالة سلام من أرض السلام لباقي دول العالم.

وبدأت فعاليات المهرجان بكلمة من عزة الدري وكيل وزارة الشباب والرياضة ومدير الادارة المركزية للطلائع، وقالت إن الاهتمام بالطفل أحد أهم الخطوات لبناء المجتمعات السليمة، لذلك اجتمعت الدول على مسرح وزارة الشباب لتقديم مجموعة من الفنون فهي اللغة المشتركة بين الدول.
لتوصيل رسالة سلام.. مهرجان أطفال العالم يلتقون مصر على مسرح الشباب والرياضة
لتوصيل رسالة سلام.. مهرجان أطفال العالم يلتقون مصر على مسرح الشباب والرياضة
لتوصيل رسالة سلام.. مهرجان أطفال العالم يلتقون مصر على مسرح الشباب والرياضة
لتوصيل رسالة سلام.. مهرجان أطفال العالم يلتقون مصر على مسرح الشباب والرياضة
لتوصيل رسالة سلام.. مهرجان أطفال العالم يلتقون مصر على مسرح الشباب والرياضة
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