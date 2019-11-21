رئيس وكالة الفضاء المصرية: طيبة 1 يدخل حيز التشغيل بعد 3 شهور من إطلاقه

قال الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور محمد القوصي، إن القمر الصناعي المصري لأغراض الاتصالات "طيبة -1"، المقرر إطلاقه غدا الجمعة، سيدخل حيز التشغيل بعد 3 شهور من الإطلاق.



وأضاف القوصي في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس أن القمر الصناعي المصري سيغطي جميع أنحاء الجمهورية وسيوفر خدمات الاتصالات والإنترنت للمواطنين كافة وفي أي مناطق لاسيما النائية والمنعزلة.



ولفت إلى أن القمر الصناعي لأغراض الاتصالات "طيبة -1"، سينطلق غدا الجمعة من قاعدة في مدينة "كورو"، بإقليم "جويانا الفرنسية" بأمريكا الجنوبية بالقرب من البرازيل، مشيرا إلى أن توقيت الإطلاق يخضع لظروف معينة وقياسات فنية على الجهة التي سيطلق من خلالها ، مرجحا أن يكون التوقيت ما بين الرابعة والرابعة والنصف عصر غد بتوقيت القاهرة.



وأوضح القوصي أن خدمات الاتصالات والإنترنت من خلال القمر الصناعي ستتيحها الشركة الوطنية لخدمات الأقمار الصناعية، حيث سيتم استقبال الخدمات بواسطة جهازين "طبق يشبه الدش ولكنه أقل حجما منه بالإضافة إلى جهاز راوتر"، وفيما يخص خدمات الاتصالات سيتم إتاحة أجهزة لهذا الغرض أو إجراء تعديلات بسيطة على الأجهزة التي لدي المستخدمين ليتمكنوا من الحصول على خدمات الاتصالات الفضائية.



وأشار الى أن الشركة الوطنية لخدمات الأقمار الصناعية هي التي ستقوم بتسعير تلك الخدمات لمن يريد الحصول عليها سواء الاتصالات أو الإنترنت.