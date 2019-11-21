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فن

غدا.. عرض جالا للفيلم السعودي "سيدة البحر"

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:16 م
صدى البلد
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محمد نبيـل - أحمد البهى
ينظم مهرجان القاهرة السينمائي، في السادسة والنصف من مساء غد الجمعة، عرض "جالا" للفيلم السعودي الإماراتي العراقي "سيدة البحر"، للمخرجة شهد أمين، في عرضه الأول بالشرق الأوسط، وذلك في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

تدور أحداث الفيلم، في أجواء من الديستوبيا، داخل قرية متعصبة. عن قصة فتاة صغيرة تحتضن مصيرها عندما تقف وحدها ضد أسرتها وتقلب تقليد القرية المتمثل في التضحية بالأطفال الإناث إلى المخلوقات الغامضة التي تعيش في المياه المجاورة.

يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي افتتحت مساء امس الأربعاء وسط حضور فني وإعلامي كبيرين.

وتم تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وحصلت منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.

وتم افتتاح المهرجان بفيلم "The Irishman" بطولة عدد من نجوم السينما الأمريكية مثل روبرت دي نيرو، وأل باتشينو، وجو بيشي، ومن إخراج المخرج الأمريكي مارتن سكورسيزي Martin Scorsese الحاصل على جائزة أوسكار، وتأليف تشارلز براندت.
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