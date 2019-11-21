دورات في اللغة الإنجليزية لـ الصحفيين وأسرهم

تنظم لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين دورات تدريبية جديدة فى اللغة الإنجليزية للزملاء الصحفيين وأسرهم بالتعاون مع مدرسين على مستوى عال من الكفاءة بمقر النقابة.



وأوضحت النقابة ان تحديد المستوي يوم الخميس 28 نوفمبر 2019 بمقر النقابة بالدور السابع الساعة 11 صباحًا.



وعلى الراغبين فى تحديد المستوى سداد مبلغ 100 جنيه لتحديد المستوي و400 جنيه للمستوى الواحد بخزينة النقابة بأسبقية الحجز.



يشرف على فريق التدريب رفقة نونو الخبير في تدريس اللغة الإنجليزية.



ويتم التدريب داخل قاعات التدريب بنقابة الصحفيين ويمكن الاشتراك للصحفيين وأسرهم.