طليقة طلعت زكريا توجه له رسالة بكلمات مؤثرة

نعت شيرين المنزلاوي والدة الفنانة هنا الزاهد، طليقة الفنان الراحل طلعت زكريا بكلمات مؤثرة.



وقالت"المنزلاوي" عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": الله يرحمكوا ياحبايبي وحشتوني اوي ووحشني قعدتي معاكوا والضحك الي من القلب زمانكوا مع بعض فرحانين ومبسوطين. اوي لان طول عمركوا وانتو بتحبوا تتضحكوا مع بعض الي لقاء يااحب الناس ياغالين الفاتحه والدعاء ليهم بالرحمه والمغفره".



يشار إلى أن شيرين المنزلاوي كانت قد انفصلت عن طلعت العام الماضي في هدوء شديد، واستمرت علاقة الصداقة بينهما، حتى كان طلعت اول الحاضرين لحفل زفاف ابنتها "هنا".