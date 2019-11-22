أغلى مهر.. عريس سعودي يقدم مليون ريال للزواج من مغربية ومبلغا لطليقها

أصبح والد فتاة مغربية من مليونيرات المغرب بعدما تقدم لخطبتها رجل سعودي وضع تحت قدميها مبلغًا من المال وقدره مليون ريال سعودي أي ما يعادل 2 ونصف مليون درهم مغربي وهو ما أثار صدمة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي.



نشرت الفتاة مقطع الفيديو الذي ظهر فيه والدها وهو يعد المبلغ على السرير مباركًا للعروسين وداعيًا لهم بالتوفيق في الحياة، لكن وعود العريس كانت أكبر من هذا المبلغ أيضًا.



حيث ظهر صوت العروس سعيدة غير مصدقة وهي توضح بأن هذا هو مهرها من عريسها السعودي، بينما أضاف هو بأن هذا ليس آخر شئ.



قال العريس بأن لازال هناك الذهب الذي قدمه لها، بالإضافة إلى الهداية السابقة والقادمة ليعوضها عن كل شء، بل وأيضًا مبلغ من المال لطليق الفتاة، حيث تخطى العريس كل حدود العقل.



لم يفهم والد الفتاة ما قاله العريس بالضبط لانشغاله بعد الأموال فطلب منه الشرح والتوضيح، فتولت ذلك العروس وقالت لوالدها بأن القادم أكثر من ذلك بكثير، في الوقت الذي صرخت فيه منبهرة وهي تحسب كم ستعادل الأموال بالدرهم المغربي.