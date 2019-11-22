ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

القوى العاملة: أسرة "الطبل" المتوفى في إيطاليا تستحق معاشا

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 07:56 ص
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان
Advertisements
هيثم سعد الدين
أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو بمتابعة المستحقات التأمينية لأسرة المتوفى حسين محمد إبراهيم الطبل الذى توفى فى مدينة تورينو بالشمال الإيطالى وذلك لدى هيئة التأمينات الإيطالية وصاحب العمل .

وتلقى الوزير تقريرًا من المستشار العمالى عزت عمران، أشار فيه إلى أن مكتب التمثيل العمالي قام ببحث مستحقات أسرة المواطن المرحوم التأمينية مع هيئة التأمينات الايطالية وكانت نتيجة البحث أنه كان مواظب على سداد الأقساط التأمينية وبناء عليه أسرته تستحق معاش .

وقد قام مكتب التمثيل العمالي بناء على توجيهات السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو بالتواصل مع أسرة المتوفي وإبلاغها بالمستندات المطلوبة لصرف المعاش فورا .

وكان جثمان المتوفي الذي يناهز الـ 64 عاما قد عاد إلي أرض الوطن 13 نوفمبر الجاري .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القوى العاملة تسترد إيصال أمانة "للمرة الثانية" وقعه مصري استغل بإيطاليا

جثمان «الطبل» المتوفي في إيطاليا يصل القاهرة اليوم

القوى العاملة تشارك المصريات بإيطاليا افتتاح معرض للملابس والمأكولات

ترشيحاتنا

تشبه الأميرات ... شبيهة ياسمين صبري تثير الجدل فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

لكل اسم حكاية .. ماذا تعرف عن الشيخ علي الصعيدي العدوي عمدة المدققين

بعد تنصيبها بالأمم المتحدة.. بنت مصر غادة والي تتلقى التهاني.. الخارجية والهجرة والبنك الدولي أبرزهم

أهم الأخبار | غادة والي أول الراحلين عن الحكومة .. وفاة سوزان مبارك خبر كاذب ومجرد شائعة

هي فين الأفلام دي.. متابع يهاجم المهرجانات السينمائية.. وأحمد السعدني يرد

حكم صلاة المرأة أمام الرجال في الأماكن العامة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيم كاردشيان تمتلك 6 أصابع في قدميها.. والجمهور يسخر منها

ضابط يطير في عرض البحر .. أول تجربة حربية مذهلة للرجل الصاروخي.. فيديو وصور

رغم مرور يومين.. إطلالات النجمات في افتتاح القاهرة السينمائى حديث السوشيال ميديا