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أخبار العالم

احتجاجات الوقود.. العفو الدولية تنشر فيديو صادم لما يحدث في إيران

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:16 ص
تظاهرات إيران
تظاهرات إيران
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شيماء مصطفى
نشرت منظمة العفو الدولية، مقطع فيديو لإطلاق الأمن الإيراني الرصاص الحي على المتظاهرين، خلال احتجاجات الوقود، التي اندلعت منذ الجمعة الماضي، بسبب رفع أسعار البنزين.

وعلقت المنظمة على الفيديو الذي نشرته على حسابها بموقع "تويتر": "هذا ما يحدث في إيران خلال قطع الإنترنت.. هذا ما يريد أن يخبئه النظام الإيراني عن بقية العالم".

وأظهرت لقطات الفيديو، رجال أمن يرتدون بزات سوداء ويطلقون الرصاص على مجموعة من المدنيين.

وقالت المنظمة في وقت سابق، إن الأمن الإيراني أطلق الرصاص على المتظاهرين مما أسفر عن مقتل أكثر من 106 أشخاص، مؤكدة أن قطع الإنترنت جاء بهدف التعتيم عن جرائم القتل.

وتشهد إيران، منذ الجمعة الماضي، مظاهرات بعد ساعات من إعلان الحكومة عن رفع كبير لأسعار الوقود، في ظل أزمة اقتصادية حادة تعاني منها البلاد.

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