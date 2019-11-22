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أخبار العالم

وفد شعبي سوداني يصل إلى إثيوبيا

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:43 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
وصل وفد شعبي سوداني مكون من أكثر من 50 عضوًا، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا" أن الوفد لدى وصوله إلى مطار بولي الدولي، كان في استقباله مسؤولون حكوميون إثيوبيون، بمن فيهم رئيس مجلس النواب، تاجيس شافو، ووزيرة الدولة للخارجية هيروت زمين.

وأشارت الوكالة إلى أن الوفد يتكون من مسؤولين حكوميين سودانيين ، قادة دينيين ، شخصيات بارزة ، صحفيين ، فنانين ، أعضاء في مجتمع الأعمال، بالإضافة إلى ممثلين للأحزاب السياسية ومؤسسات التعليم العالي.

وتهدف الزيارة إلى توطيد الروابط بين شعبي البلدين وتقديم الشكر لحكومة إثيوبيا على مساهمتها في إعادة السلام في السودان، وفقًا لوزارة الخارجية الإثيوبية.

ومن المتوقع أن يلتقي أعضاء الوفد أثناء إقامتهم بمسؤولي الحكومة الإثيوبية والزعماء الدينيين والأفراد البارزين والصحفيين والفنانين ورجال الأعمال بالإضافة إلى الأحزاب السياسية ومؤسسات التعليم العالي.
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