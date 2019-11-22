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أخبار البلد

إلى المرتبة الثالثة.. خالد البرماوى: الصحافة الورقية تراجع تأثيرها فى الرأي العام

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:51 ص
خالد البرماوى أثناء
خالد البرماوى أثناء حواره مع صدى البلد
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حمادة خطاب - عدسة : صلاح مهدى
قال الصحفى والخبير فى الإعلام الرقمى خالد البرماوى، إن الصحافة الورقية لن تختفى مع الزمن كما يتصور البعض، ولكن لن يصبح تأثيرها كما كانت عليه منذ إنشائها، موضحًا أن الصحافة الورقية تراجع تأثيرها فى الرأى العام الى المرتبة الثالثة خلفًا للسوشيال ميديا والإعلام الرقمى.

وأضاف البرماوى خلال حواره لـ صدى البلد ، أن الصحف الورقية ستبقى ولكن بشكل غير مؤثر فى الرأى العام ومتخذى القرار ، ولن تستطيع أن تجنى ربحا كما كان، مؤكدًا أن وضع الصحافة الورقية على مستوى العالم تراجع تأثيره بخلاف ما حدث فى الهند بزيادة نسب توزيع الصحف الورقية.

وكشف عن العوامل المؤدية لاستمرار توزيع الصحف الورقية في الهند وآتى على رأسها انخفاض معدلات الأمية وترامى أطراف الهند ، فضلًا عن زيادة معدلات النمو بها، وعمل القائمون على الصحافة الورقية فى الهند على تطوير أشكال التوزيع بها.

وتابع خبير الإعلام الرقمى، أنه رغم عدم عائدات الصحف الورقية المادية ورغم ضعف تأثيرها لكنها باقية الأثر مع بعض القراء بسبب العادة، وهو ما حدث على سبيل المثال فى اوربا وامريكا فمعظم قراء الصحف هناك يتكاسلون فى إلغاء اشتراكات الصحف وتحول الأمر لديهم لمجرد عادة فقط ، مشيرًا إلى أن الصحافة الورقية تعانى على مستوى العالم أجمع وليست فى مصر فقط ، وتشير الأبحاث أن توزيعها مقارنًا بنسب التوزيع فى عام 2000 إنخفض بنسبة 70 % على أقل تقدير .
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