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أخبار العالم

العراق.. بيان جديد من السيستاني حول التظاهرات وطرق الخروج من الأزمة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:50 ص
احتجاجات العراق
احتجاجات العراق
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شيماء مصطفى
جدد المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، اليوم الجمعة، التأكيد على سلمية التظاهرات وحرمة الدم العراقي.

ووفقًا لشبكة "السومرية نيوز" العراقية، قال السيستاني إن إصلاح القوانين الانتخابية هو السبيل الوحيد لتجنب الأزمة في العراق، داعيا السياسيين إلى الإسراع في إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات.

ويشهد العراق، اليوم الجمعة، تظاهرات جديدة، حيث توافد المحتجون إلى ساحة التحرير في بغداد استجابة لدعوات بالاحتشاد في العاصمة ومحافظات عدة.

وأطلقت قوات مكافحة الشغب العراقية، قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين عند جسر الأحرار في بغداد.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعادت السلطات العراقية فتح ميناء أم قصر بمحافظة البصرة جنوبي البلاد، صباح الجمعة، بعد تفريق المحتجين المحتشدين عند المدخل الرئيسي.

وذكرت المصادر أن الموظفين تمكنوا من دخول الميناء الواقع قرب البصرة الذي كان المتظاهرون يغلقونه منذ يوم الإثنين لكن العمليات لم تستأنف بعد.
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