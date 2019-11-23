لكل إسم حكاية.. مقبرة النجومى بأسوان.. سميت نسبة لقائد معركة توشكى.. صور

يستكمل موقع " صدى البلد " الإخبارى سلسلة حلقات "لكل إسم حكاية"، ويلقى الضوء على إحدى المناطق التاريخية بمحافظة أسوان عاصمة الشباب الأفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء وهي مقبرة النجومى التي تقع جنوب المقابر الفاطمية بطريق السادات بمدينة أسوان وتمثل بانوراما لأجمل المبانى ذات الطراز المعمارى الفريد .



بداية نجد أن مقبرة النجومى ترجع أصولها إلى عهد الأسرة العلوية حيث أنها أنشئت منذ عام 1310 هجريًا / 1941 ميلاديًا ، ويرجع تاريخ المقبرة إلى معركة توشكى التى كانت بين الجيش المصرى ومحمد المهدى أثناء الثورة المهدية بالسودان عام 1303/1306 هجريًا، و1886/1889 ميلاديًا ، وقد أمر الملك فاروق الأول بإنشائها كنصب تذكاري تخليدًا للجنود شهداء معركة توشكى ، ودفن فى المقبرة 17 شهيدًا من الجنود المصريين .



ويأتي إطلاق أسم مقبرة النجومى عليها نسبة إلى لقب قائد المعركة عبد الرحمن النجومى ، وأختار الملك فاروق الأول إنشاءها فى هذا المكان لقربه من موقع المعركة ، وسجل المبنى فى أعداد الآثار الإسلامية والقبطية بقرار اللجنة الدائمة للآثار بتاريخ 14/5/2006 ، ثم سجل فى قرار وزير الثقافة برقم 1318 لسنة 2008 .



وصف مقبرة النجومى :

أنشئت المقبرة على شكل مربع طول ضلعه 8 أمتار و 35 سم يعلوه قبة ذات مقطع نصف دائرى ، وتضم المقبرة عمودين من الخارج الأول فى ناحية اليمين كتب عليه مقابر الجنود المصريين الذين استشهدوا في ساحة الشرف إعلاءًا لمجد الوطن .. توشكى 1303/1306 هجرية ، الموافق 1886/1889 ميلادية ، والثانى من الناحية اليسرى مدون عليه أقيم هذا التذكار بأمر الملك فاروق الأول عام 1310هجرية، و1941 ميلادية، ويحيط بالمقبرة حديقة نباتية تصل مساحتها إلى 80 مترًا غير تابعة لهيئة الآثار الإسلامية .



وأن القبة فى مجملها مساحة مربعة بإجمالى 100 متر يرتفع فيها البناء حتى التربيع السفلى ، وقد فتحت ثلاثة نوافذ بالجدران الشمالى والجنوبى والشرقى ، أما الجدار الغربى فهو المدخل الرئيسى للقبة ، ثم يتحول البناء بعد ذلك من الشكل المربع إلى الشكل المثمن عن طريق حنايا ركنية كمرحلة إنتقال إلى رقبة القبة الدائرية ، وقد فتح بها 16 نافذة معقودة بعقد نصف دائرى، وهى مزخرفة بالألوان الزاهية التى تظهر جمال القبة من الداخل عندما تتخللها أشعة الشمس فى تناغم جميل .



كما أن القبة يعلوها طاقية مسلوبة لأعلى ، وضع بالأركان الأربعة من الخارج 4 أعمدة مدمجة كأسلوب زخرفى وجمالى ، أما المدخل الرئيسي فيتخلله باب خشبي كبير الحجم ، يتكون من ضلفتين ومصرعى باب عليه أشكال هندسية يتقدمه درج ، ويعلو الباب قمريات زخرفية يعلوها لوح تأسيسى من الرخام الأبيض عليه نص تأسيسي للبناء .



النصب التذكاري :

مقبرة شهداء موقعة توشكى أو مقبرة كروسكو سميت بهذا الاسم نسبة إلى موقعة توشكى التى دارت بين قوات جيش المهدى بقيادة النجومى وقوات الإنجليز مدعمة بالجيش المصرى.



الملك فاروق الأول أراد أن يخلد ذكرى هؤلاء الجنود المصريين الشهداء فأمر ببناء نصب تذكارى لهم فى مدينة أسوان، وبنى “منامة” أى مقبرة لهم أسفل هذا النصب ، ووضع فيها جثامين هؤلاء الشهداء .



النص التأسيسى :

النص التأسيسى الذى يتقدم بناء القبة مكتوب فوق عمود من الجرانيت يسجل أن هذه القبة شيدت لشهداء الوطن الذين استشهدوا فى ساحة الشرف ، وأن هذه القبة تعتبر من أفخم القباب الأثرية فى أسوان فهى تمثل العمارة الإسلامية على الطراز المملوكى من حيث الضخامة وإرتفاع القبة.



يبلغ ارتفاع المبنى 17 مترًا على الأرض، وتتميز بالنوافذ الجصية على النوافذ أسفل القبة.