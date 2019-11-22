نجاحات كبيرة لفرق الأهلي الرياضية محليًا وقاريًا

حققت فرق النادي الأهلي الرياضية نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية،ولم يقتصر ما حققته من إنجازات على صعيد المنافسات المحلية، وإنما امتد الى تحقيق ألقاب قارية ودولية ساهمت في تعزيز مكانة النادي وتشريف الرياضة المصرية في مختلف المحافل، في الوقت الذي لم يتأخر فيه مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب في دعم الأجهزة الفنية لكافة الفرق وكان حريصًا على تكريم أبناء النادي ممن حققوا بطولات وإنجازات إقليمية ودولية بقميص النادي أو من خلال تمثيلهم للمنتخبات الوطنية في كافة الألعاب، كما شهد العام المنقضي تنظيم بطولتي أفريقيا للكرة الطائرة رجال وسيدات بالشكل الذى يليق بالأهلي ومكانته وجماهيره الغفيرة.



وواصل الفريق الأول للكرة الطائرة رجال التحليق عاليًا بتحقيق كافة البطولات التى خاضها بالعلامة الكاملة دون خسارة محققًا ألقاب الدوري الممتاز وكأس مصر وبطولة إفريقيا، وأصبح على مقربة من الوصول لرقم تاريخي غير مسبوق بتحقيق الفوز رقم 100 على التوالي في مختلف البطولات التي يخوضها الفريق، بعد أن جدد مجلس الإدارة الثقة في محمد مصيلحي المدير الفني وتعاقد مع العديد من اللاعبين المميزين كان أبرزهم المحترف الكندي جاسون ديروكو.



وتربع فريق السيدات على عرش الكرة الطائرة محليًا وقاريًا بتحقيق بطولات الدوري وكأس مصر، بالإضافة للبطولة الإفريقية، واستحق حمدي الصافي المدير الفني قرار التجديد له، مع تدعيم الفريق والتعاقد مع اللاعبة دعاء الغباشي والمحترفة البرازيلية باولو كاميلا، وساهمت فريدة العسقلاني لاعبة الفريق في فوز منتخب مصر للكرة الشاطئية بذهبية دورة الألعاب الأفريقية في المغرب .



وحصد الفريق الأول لكرة السلة لقب دوري المرتبط للمحترفين ووصافة كأس مصر الأمر الذى دفع مجلس الإدارة إلى القيام بأكبر عملية إحلال وتجديد للفريق بملايين الجنيهات لجلب أبرز العناصر من مصر وخارجها ،وتم التعاقد مع إيهاب أمين وأحمد إسماعيل ومحمود الزيات ومحمود الشرشابي وأيمن شوكت وعبد الفضيل إبراهيم والمحترف الأمريكي أليكس يونج، بالإضافة إلى منح الفرصة للمواهب الشابة من ابناء قطاع الناشئين والتعاقد مع مدير فني صاحب تاريخ بارز في اللعبة وهو الكابتن أشرف توفيق، فيما ساهم الرباعي مؤمن طارق وكريم أبو سريع ومحمود وجيه وعلى وحيد في تتويج منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة ببطولة إفريقيا والتأهل إلى كأس العالم إلى جانب فوز مؤمن طارق بجائزتي أحسن لاعب وهداف البطولة، بينما نجح فريق سيدات السلة في تحقيق لقب بطولة منطقة القاهرة ودوري السوبر ودوري المرتبط واكتفى بالوصافة في كأس مصر والبطولة العربية، وساهم ثلاثي سيدات السلة بالأهلي هالة مصطفى وثريا محمد ونور طلعت في فوز مصر ببطولة إفريقيا3 x 3 لأول مرة في تاريخ كرة السلة المصرية، وحصلت ثريا محمد على جائزة أفضل لاعبة وهداف البطولة.



وعلى صعيد كرة اليد رجال فقد حقق الفريق الأول لقب بطولة كأس مصر واكتفى بوصافة دوري المحترفين ووصافة البطولة الإفريقية والسوبر الإفريقي، مما دفع مجلس الإدارة إلى التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين وهم محمد جمال وأحمد عادل وباهر البدراوي وعبد العزيز ايهاب وسيف هاني،بالإضافة إلى التعاقد مع المدير الفني السويدي أولا ليندجرين صاحب السيرة الذاتية المميزة، بهدف تصحيح مسار الفريق.



وساهم ثلاثي الأهلي عبد الرحمن حُميد ومهاب سعيد وعمر عطية في تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق لكرة اليد المصرية بالفوز ببطولة كأس العالم للناشئين في مقدونيا وحصول حُميد حارس الأهلي على جائزة أفضل حارس في العالم، بينما حقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات الرباعية ممثلة في الدوري العام وكأس مصر ودوري السوبر وبطولة منطقة القاهرة وللحفاظ على مسيرة الإنتصارات تم التعاقد مع منة الله مدحت.



ونجح رجال تنس الطاولة في تحقيق بطولات الدوري العام وكأس مصر ومنطقة القاهرة والبطولة العربية التي شهدت تفوق سيد لاشين لاعب الأهلي على المصنف السابع عالميا في نهائي البطولة التي أقيمت في المغرب، بينما توج فريق السيدات بكافة البطولات التي شارك فيها على مدار العام وهي الدوري وكأس مصر والبطولة العربية والبطولة الأفريقية التي أقيمت في نيجيريا،وعلى صعيد المنتخبات حققت دينا مشرف 4 ميداليات متنوعة لمصر في دورة الألعاب الإفريقية فيما حققت يسرا أشرف حلمي برونزية زوجي السيدات وحقق محمد البيلي فضية زوجي الرجال،وحصلت هنا جودة «معجزة تنس الطاولة» التي لم يتجاوز عمرها 12 عاما، على بطولة العالم تحت 12 سنة وبرونزية بطولة العالم للقارات وبطولة الجمهورية للكبار وتحت 18 سنة .



وحصد قطاع الجمباز عشرات الميداليات المحلية كما نجحت اللاعبة فرح سيد محمود مرسي في التتويج بذهبية الفرق (عام) وفضية الفردي سيدات وفضية حصان القفز سيدات في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب، أما في التنس الأرضي حققت ميار أحمد شريف وشقيقتها رنا، الميدالية الذهبية لزوجي السيدات في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب.



وتفوق قطاع السباحة بشدة بعد أن حققت السباحة هانيا «مورو» 4 ميداليات ذهبية في سباقات 1500 متر و200 متر و400 متر و800 متر حرة في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب، ونجح السباح أحمد أكرم في الفوز بذهبيتي سباقي 800 و1500 متر حرة بدورة الألعاب الأفريقية كما حصد علي خلف الله ذهبية 50 متر حرة، وفضية 100 متر حرة و50 متر فراشة في البطولة ذاتها ،وتوج محمد سامي بذهبية سباق 50 متر ظهر وبرونزية سباق 100 متر حرة وفضية سباق 100 متر ظهر بدورة الألعاب الأفريقية ، و حصل أحمد حمدي سالم على برونزية سباق 200 متر فراشة وبرونزية 400 متر متنوع،وحقق عبد الرحمن سامح ذهبية 50 متر فراشة وبينما حصلت سارة سليمان، على برونزية 100 متر صدر.



وفي كرة الماء نجح لاعبو الأهلي أحمد ياسر عبدالعزيز وعلي عماد الدين زكريا ومحمد فؤاد وكريم محمد السجيني في التتويج بالمركز الأول وذهبية بطولة إفريقيا للناشئين مواليد 2003، بينما واصل اسكواش الأهلي تميزه عالميا بعدما نجح مصطفى عسل، في تحقيق المركز الأول ببطولة العالم للشباب تحت 19 عاما بماليزيا للعام الثاني على التوالي والمركز الأول ببطولة انجلترا المفتوحة للشباب تحت 19 سنة ، فيما توجت اللاعبة جيانا فاروق بذهبية الدوري العالمي للكاراتية باليابان وبرونزية دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب.



وبالنسبة لألعاب القوى فقد توج شهاب عبدالعزيز بذهبية رمي القرص بدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب ومصطفي الجمل بذهبية الإطاحة بالمطرقة، وحصل إسلام مسعد ومحمد مجدي حمزة علي فضية رمي الجلة في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب، وتوج أحمد حمدي بفضية رمي الجلة بالبطولة العربية بتونس وبرونزية قذف القرص بالبطولة العربية للناشئين في تونس أيضا، كما توجت شاهيناز سيد بذهبية رمي الرمح بالبطولة العربية للناشئات بتونس، بينما حصلت روان وليد، على ذهبية رمي القرص في البطولة نفسها.



ولم يغفل مجلس الإدارة قطاع ذوي الإحتياجات وبدعمهم المستمر حقق يوسف علاء الدين 3 ميداليات متنوعة في منافسات السباحة ببطولة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص بالإمارات، وفي البطولة ذاتها حققت ندا محمد يوسف فضية وذهبية وحقق مؤمن أحمد عبد الرحمن 3 ميداليات، بالإضافة إلى حصوله على وسام الرياضة من الطبقة الأولى بعد فوزه بذهبية الألعاب الشتوية للأولمبياد الخاص في لعبة الفلور هوكي،وحصل محمد ياسر، على ميداليتين ذهبيتين في منافسات البولينج ببطولة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص بالإمارات، وحصلت مريم عادل عزب، على وسام الرياضة من الطبقة الأولى بعدما حققت ذهبيتين في البطولة العالمية للأولمبياد الخاص في الإمارات.

