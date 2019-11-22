ثعبان يبتلع غزالًا في لمح البصر بطريقة غير متوقعة.. فيديو

في مشهد يحبس الأنفاس خطف ثعبان ضخم كان يختبئ في بركة مياه غزالا صغيرا كان يشرب من البركة بعد أن قفز الثعبان من المياه وغرس أنيابه في فك الغزال الصغير يلتهمه كوليمة طال انتظارها بعد أن سحبه في مياه المستنقع.



وكان الغزال سيئ الحظ توقف مع قطيعه أثناء محاولتها شرب المياه في بركة في بولاية ماهاراشترا ، في غرب البلاد.



ويوضح فيديو مصور عبر أحد كاميرات المراقبة كيف تمكن الثعبان المميت من اغتنام فرصته وقفز في لمح البصر، لاصطياد الغزال الصغير وغرس أنيابه في رأسه.



ويبدأ الفيديو المنشور عبر صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بظهور 4 ظبيان صغيرة تشرب من بركة مياه قبل أن يظهر الثعبان المميت ويخطف أحد تلك الغزلان بأنيابه الحادة، حيث يلتف الثعبان حول الغزال وهو يخنقه على الضفاف مستنقع غابة كروة.

