صراع الجبابرة | معركة مميتة بين فهد وثعبان حاول التهامه | من ينتصر؟

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أحمد شريف



لم يتوقع الفهد مهاجمته من قبل



وعندما بادر



وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، كان المتفرجون المرعوبون في رحلة على يقين من أن الفهد سيصبح فريسة سهلة للافعى، لأنه كان محاصرا بلا حول ولا قوة في قبضة



ولكن في النهاية تمكن الفهد من الإفلات من قبضة



وكان المصور مايك ويلتون البالغ من العمر 28 عاما، التقط صراع الأفعى مع الفهد عبر عدسته، أثناء تجوله بالمحمية الكينية .

في معركة غير متوقعة حاول ثعبان ضخم التهام فهد في حديقة سفاري، ولكن الفهد سطر النهاية بانتصاره على الأفعى.لم يتوقع الفهد مهاجمته من قبل الافعى لكون الوضع كان هادئا بينهما حين التقيا في الغابة، إلا أن الثعبان قرر ان يجرب حظه ويحاول التهام الفهد المفترس.وعندما بادر الثعبان بمهاجمة الفهد قفز الحيوان المفترس وحاول ضرب الأفعى بمخلبه، في محاولة لإخضاعها في محمية ماساي مارا ترنجل في كينيا.وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، كان المتفرجون المرعوبون في رحلة على يقين من أن الفهد سيصبح فريسة سهلة للافعى، لأنه كان محاصرا بلا حول ولا قوة في قبضة الثعبان ولكن في النهاية تمكن الفهد من الإفلات من قبضة الثعبان ، وقام بمنحه عضة مميتة من أنيابه الحادة، ليظفر الفهد بالنصر على الثعبان الضخم الذي كان يتولى زمام الأمور.وكان المصور مايك ويلتون البالغ من العمر 28 عاما، التقط صراع الأفعى مع الفهد عبر عدسته، أثناء تجوله بالمحمية الكينية .

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