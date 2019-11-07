شاهد بالصور.. ثعبان طوله 2 متر يختبئ داخل منزل.. وهكذا تم الإمساك به

نشر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية لقطات مصورة ترصد لحظة الإمساك بثعبان شديد الخطورة يُقدر طوله بنحو مترين، والذي كان مختبئًا داخل منزل سكني.



ونقلت الصحيفة البريطانية عن صائد الأفاعي "ستيوارت ماكنزي"، وهو من ولاية "كوينزلاند" الأسترالية، قوله إنه قد تمت الاستعانة به هو وزميل له من أجل الإمساك بثعبان في أحد المنازل السكنية بمدينة "Mooloolah Valley" بالولاية، وتمكنا بالفعل من العثور على الثعبان في فناء المنزل، وأصيبا بالذهول بسبب حجمه، وأكدا على أنه يعد بدون شك أكبر ثعبان رأياه.



ويظهر "ماكنزي" في لقطات تمت مشاركتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وهو يمسك بالثعبان من ذيله في مشهد يكاد لا يُصدق.



وأشار "ماكنزي" إلى أن الإمساك بذلك الثعبان لم يكن سهلًا على الإطلاق، خاصة وأنه كان ثقيلًا وجلده سميكًا، وليس ذلك فحسب، حيث اضطر زميله أيضًا إلى مطاردة الثعبان لوهلة، قبل أن يتمكنا في نهاية المطاف من الإمساك به.



الجدير بالذكر أن اللقطات التي ترصد لحظة الإمساك بالثعبان قد لاقت تفاعلًا كبيرًا من قبل الرواد بعد مشاركتها على "فيس بوك"، وأعرب العديد من الرواد عن دهشتهم حيال حجم الثعبان، حتى أن البعض وصفوه بـ"الوحش".