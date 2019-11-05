بعد تعرضه للدغة ثعبان.. مسن يقطع إصبعه ويكتشف مفاجأة صادمة.. شاهد

أقدم مزارع صيني سيئ الحظ على قطع إصبعه بعد تعرضه للدغة ثعبان سام، اعتقادًا منه بأن هذه الخطوة من شأنها أن تنقذ حياته، لكنه اكتشف فيما بعد مفاجأة صادمة، حيث أخبره الأطباء أن ما قام به لم يكن ضروريًا إطلاقًا.



وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية بأن المزارع، الذي تم الإشارة إليه باسم "تشانج"، والذي يبلغ من العمر 60 عامًا، كان يقوم بتقطيع الحطب في منطقة "شانجيو" بمقاطعة "تشجيانج" الصينية، عندما لدغه ثعبان على نحو مفاجئ في إصبع السبابة في يده اليمنى.



وأصيب المزارع بالهلع واعتقد أنه سيلقى مصرعه جراء ذلك، وقرر قطع إصبعه خوفًا على حياته، ثم ضمد الجرح وسارع بالتوجه إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية اللازمة، لكنه أدرك بعد ذلك أنه ترك الإصبع الذي قطعه في موقع الحادث، وهو ما يعني أنه لا يمكن للأطباء إعادة توصيله.



وأخبره الأطباء أن هذه الخطوة التي أقدم عليها كانت غير ضرورية، خاصة وأن الثعبان الذي لدغه أقل خطورة مما كان يعتقد.



وأشار تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن الأطباء قاموا بإعطاء المزارع مصل مضاد للسم، وتم تنظيف جرحه.



وكشف "تشانج" في أعقاب تلقيه العلاج، عن أن أحد جيرانه قد لقي مصرعه في شهر أبريل الماضي بعد أن لدغته أفعى سامة، مشيرًا إلى أن ذلك الموقف أصابه بالذعر، وأثر عليه لدرجة أنه دفعه إلى بتر إصبعه خوفًا من أن يلقى نفس المصير.