Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بعد تعرضه للدغة ثعبان.. مسن يقطع إصبعه ويكتشف مفاجأة صادمة.. شاهد

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:21 ص
صدى البلد
Advertisements
هدير علاء
أقدم مزارع صيني سيئ الحظ على قطع إصبعه بعد تعرضه للدغة ثعبان سام، اعتقادًا منه بأن هذه الخطوة من شأنها أن تنقذ حياته، لكنه اكتشف فيما بعد مفاجأة صادمة، حيث أخبره الأطباء أن ما قام به لم يكن ضروريًا إطلاقًا.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية بأن المزارع، الذي تم الإشارة إليه باسم "تشانج"، والذي يبلغ من العمر 60 عامًا، كان يقوم بتقطيع الحطب في منطقة "شانجيو" بمقاطعة "تشجيانج" الصينية، عندما لدغه ثعبان على نحو مفاجئ في إصبع السبابة في يده اليمنى.

وأصيب المزارع بالهلع واعتقد أنه سيلقى مصرعه جراء ذلك، وقرر قطع إصبعه خوفًا على حياته، ثم ضمد الجرح وسارع بالتوجه إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية اللازمة، لكنه أدرك بعد ذلك أنه ترك الإصبع الذي قطعه في موقع الحادث، وهو ما يعني أنه لا يمكن للأطباء إعادة توصيله.

وأخبره الأطباء أن هذه الخطوة التي أقدم عليها كانت غير ضرورية، خاصة وأن الثعبان الذي لدغه أقل خطورة مما كان يعتقد.

وأشار تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن الأطباء قاموا بإعطاء المزارع مصل مضاد للسم، وتم تنظيف جرحه.

وكشف "تشانج" في أعقاب تلقيه العلاج، عن أن أحد جيرانه قد لقي مصرعه في شهر أبريل الماضي بعد أن لدغته أفعى سامة، مشيرًا إلى أن ذلك الموقف أصابه بالذعر، وأثر عليه لدرجة أنه دفعه إلى بتر إصبعه خوفًا من أن يلقى نفس المصير.
بعد تعرضه للدغة ثعبان.. مسن يقطع إصبعه ويكتشف مفاجأة صادمة.. شاهد
بعد تعرضه للدغة ثعبان.. مسن يقطع إصبعه ويكتشف مفاجأة صادمة.. شاهد
بعد تعرضه للدغة ثعبان.. مسن يقطع إصبعه ويكتشف مفاجأة صادمة.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أكثر السيارات الكورية مبيعا في مصر لعام 2019

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 5 -11- 2019

بعد زيارة تركى آل الشيخ له في منزله.. رواد السوشيال ميديا يشيدون بـ محمود الخطيب

حكم من نسي سجود السهو؟.. صلاته صحيحة أم باطلة

دعاء الصباح قصير من 3 كلمات أوصى النبي بترديدها 100 مرة لتكفير الذنوب

قناة الأهلي تزف بشرى سارة لمتابعيها.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضه للدغة ثعبان.. مسن يقطع إصبعه ويكتشف مفاجأة صادمة.. شاهد

شاهد.. رهان يودي بحياة رجل أربعيني والسبب 50 بيضة.. تفاصيل مؤسفة

أكثر السيارات الكورية مبيعا في مصر لعام 2019