Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

لإنقاذ صديقتها.. طفلة تفقأ عين تمساح بيدها

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:09 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
أنقذت الطفلة الزيمبابوية ربيكا مونكومبوي، البالغة من العمر 11 عاما، صديقتها لاتويا من براثن تمساح عملاق هاجمهن أثناء سباحتهن في مكان قريب من المنزل. 

ووفقا لما ورد في وسائل الإعلام الزيمبابوية، أن الطفلة استقبلت في اليوم التالي استقبال الأبطال لأنها قامت بعمل جريء وعرضت حياتها للخطر من أجل إنقاذ صديقتها لاتويا البالغة من العمر 9 سنوات. 

كانت الطفلتان تسبحان في المياه مع أصدقائهم وعندما اقتربوا من الشاطئ فوجئوا بهجوم تمساح عملاق كاد أن يفترس صديقتها، فهرب الجميع من المكان إلا ربيكا حاولت أن تنقذ صديقتها . 

قامت ربيكا بالقفز فوق التمساح وقامت بشيء جريء للغاية لو إنها فكرت لثوان لم تجرؤ للقيام به، فقد قامت بفقأ عين التمساح بيدها حتى يفقد توازنه ويترك صديقتها وبالفعل قد كان . 

ترك التمساح لاتويا بعد أن كاد يقتلع ذراعها في فمه ، وأنقذتها صديقتها وذهبتا إلى المستشفى لتلقي العلاج .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تمساح جائع يجر بقرة ضخمة بفكه خلال سباحته بالنهر .. فيديو

تمساح عملاق يسبح ببقرة فى عرض النهر.. فيديو

جرأة ووفاء.. تلميذة شجاعة تصارع تمساحا لإنقاذ صديقتها داخل النهر .. صور

ترشيحاتنا

أسعار الخضروات والفاكهة في مصر اليوم الثلاثاء 5 -11- 2019

أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 5 -11-2019 .. فيديو

بعد اعتقالها.. أول صور لشقيقة أبو بكر البغدادي وزوجها

موعد مباراة الأهلي والزمالك.. تطبيق الـ VAR في الدوري المصري

عظمة مصر موجودة في النادي الأهلي.. الذكرى السادسة للفريق عبد المحسن مرتجي

بعد زيارة تركى آل الشيخ له في منزله.. رواد السوشيال ميديا يشيدون بـ محمود الخطيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ إطلالة محتشمة أنيقة.. 20 صورة تكشف عن موضة أزياء شتاء 2020 للمحجبات

بـ اطلالة جريئة.. إنجي المقدم تشعل إنستجرام

بـ اطلالة كاجوال.. آيتن عامر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور على إنستجرام