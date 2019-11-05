لإنقاذ صديقتها.. طفلة تفقأ عين تمساح بيدها

أنقذت الطفلة الزيمبابوية ربيكا مونكومبوي، البالغة من العمر 11 عاما، صديقتها لاتويا من براثن تمساح عملاق هاجمهن أثناء سباحتهن في مكان قريب من المنزل.





ووفقا لما ورد في وسائل الإعلام الزيمبابوية، أن الطفلة استقبلت في اليوم التالي استقبال الأبطال لأنها قامت بعمل جريء وعرضت حياتها للخطر من أجل إنقاذ صديقتها لاتويا البالغة من العمر 9 سنوات.





كانت الطفلتان تسبحان في المياه مع أصدقائهم وعندما اقتربوا من الشاطئ فوجئوا بهجوم تمساح عملاق كاد أن يفترس صديقتها، فهرب الجميع من المكان إلا ربيكا حاولت أن تنقذ صديقتها .





قامت ربيكا بالقفز فوق التمساح وقامت بشيء جريء للغاية لو إنها فكرت لثوان لم تجرؤ للقيام به، فقد قامت بفقأ عين التمساح بيدها حتى يفقد توازنه ويترك صديقتها وبالفعل قد كان .



