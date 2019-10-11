ثعبان يتسلل إلى داخل قبر الميت أثناء مراسم الجنازة.. شاهد ما حدث

في واقعة غريبة من نوعها، تسبب "ثعبان" في إثارة حالة من الذعر أثناء مراسم جنازة أقيمت في مقبرة توجد جنوب غرب مدينة "سيدني" الأسترالية، وجاء ذلك بعد أن تسلل إلى داخل قبر المتوفى، مما أدى إلى تأخير دفنه، وفقًا لما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها نُشر اليوم، الجمعة.



وفي أعقاب اكتشاف وجود الثعبان داخل القبر صباح يوم الخميس، تمت الاستعانة بأحد المختصين في التعامل مع الثعابين من أجل إخراجه من القبر.



ونقلت "ديلي ميل" عن مختص التعامل مع الثعابين "كوري كيروارو" قوله إنه تلقى مكالمة هاتفية من أحد المشاركين في الجنازة، علم من خلالها بشأن الواقعة؛ وتابع موضحًا أنه أثناء مراسم دفن الميت، وبعد البدء فعليًا في إنزال النعش إلى داخل القبر، اضطر مشيعو الجنازة إلى رفعه مجددًا بسبب "الثعبان".



ونشر موقع الصحيفة البريطانية مقطع فيديو يرصد اللحظة التي تمكن فيها "كيروارو" من الإمساك بالثعبان داخل القبر، قبل أن يقوم بوضعه داخل حقيبة، وسط ذهول كافة المشاركين في الجنازة.







