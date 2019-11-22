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تعليم

طلاب جامعة عين شمس في زيارة ميدانية لمشروعات هضبة الجلالة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 08:14 م
طلاب جامعة عين شمس
طلاب جامعة عين شمس في هضبة الجلالة
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قســــم التعليــــم
نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي بالتعاون مع جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف العقيد مصطفي عبدالله حمدي مدير ادارة التربية العسكرية بالجامعة زيارة ميدانية لطلاب الجامعه الي مشروعات هضبة الجلاله البحرية لشهر نوفمبر الجاري.

يأتي ذلك من حرص جامعة عين شمس على التعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة لترسيخ قيم الولاء والإنتماء وغرس روح الوطنية لدى أبناء الوطن وشبابها من مختلف التخصصات بالجامعة باعتبارهم أمل مصر وسواعدها للعبور لمستقبل أفضل والارتقاء بمستوي الوعي ورفع روح الولاء والإنتماء لدي طلاب الجامعات بالتعرف علي المشروعات القومية التي تقوم بها الدوله المصريه .

تفقد وفد جامعة عين شمس، عددًا من المشروعات التي تم تنفيذها بمنطقة هضبة الجلالة، ومنها المرور بطريق منطقة العين السخنة وجبل الجلالة كما تضمنت مدينة الرخام والجرانيت بالجلالة، التي تضم 8 مصانع رخام بطاقة إجمالية 24 مليون متر مربع سنويًا، ومصنع جرانيت بطاقة مليون متر مربع سنويًا.

واستمع الوفد إلى شرح تفصيلي للموقف ومراحل التنفيذ للمشروع التنموي المتكامل للرخام والجرانيت

كما تضمنت الجولة زيارة طريق الجلالة ووصلاته الفرعية بإجمالي أطوال 117 كم الذى يهدف إلى خلق محور مرورى أمن بديلا عن الطريق الساحلي في المسافة من العين السخنة وحتى الزعفرانه ومدينة الجلالة (أعلى هضبة الجلالة) والتي تشمل كافة الخدمات والمرافق. وجامعة الجلالة والتي صممت على طراز عالمى وتضم 13كلية.

ومنتجع الجلالة السياحي والذى يعتبر بمثابة نقلة نوعية في مستوى الخدمات السياحية في مصر من حيث تكامل كافة العناصر السياحية من فنادق و فيلات وشاليهات و ملاهي مائية و أنشطة ترفيهية وتجارية.

وتهدف مشروعات جبل الجلالة إلى خلق مجتمع تنموى حضاري جديد يتضمن كافة الخدمات السكنية / التجارية / التعليمية والسياحية للمنطقة التي تتمتع بطبيعة خلابة ذات طابع سياحي فريد من حيث الطبيعة الجبلية والساحلية توفر تلك المشروعات أكثر من 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في كافة المجالات السياحية / التعليمية / التجارية.

وفي نهاية الجولة أعرب طلاب جامعة عين عن سعادتهم وفخرهم بما تملكه الدولة من مشروعات قومية.
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