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بـ جونيلا قصيرة | رانيا يوسف تخطف الأنظار فى اليوم الثالث من القاهرة السينمائي

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 08:28 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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هاجر هانئ
حرصت اليوم الفنانة رانيا يوسف على حضور عرض الفيلم السعودي الإماراتي العراقي "سيدة البحر"، في عرضه الأول بالشرق الأوسط بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الحالية الـ 41.

أطلت الفنانة رانيا يوسف فى اليوم الثالث من المهرجان بإطلالة مختلفة، حيث ارتدت تنورة قصيرة فوق الركبة باللون الأبيض واتسمت بخط عريض ذي لون لبنى، ونسقت معها بلوزة أنيقة ذات اكمام مكشوفة باللون الأبيض.

فيما انتعلت رانيا يوسف حذاء أنيقا ذا كعب عال، وارتدت حقيبة متوسطة الحجم متناسقة مع إطلالتها، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات الجذابة، فيما اعتمدت على تسريحة شعر و ماكياج متناسقين مع إطلالتها أيضا.

يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تفتتح مساء امس الاول الأربعاء وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، ومن المنتظر تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وتحصل منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.

المهرجان يقدم جائزة لأفضل فيلم عربى وقدرها 15000 دولار، تُمنح لمنتج الفيلم الذي تختاره لجنة تحكيم خاصة لأفضل فيلم عربي مشارك في أي من مسابقات المهرجان الثلاث المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية أو أسبوع النقاد.
بـ جونيلا قصيرة | رانيا يوسف تخطف الأنظار فى اليوم الثالث من القاهرة السينمائي
بـ جونيلا قصيرة | رانيا يوسف تخطف الأنظار فى اليوم الثالث من القاهرة السينمائي
بـ جونيلا قصيرة | رانيا يوسف تخطف الأنظار فى اليوم الثالث من القاهرة السينمائي
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