آمال ماهر لـ المنتخب الأولمبي: عقبال ذهبية طوكيو 2020

وجهت الفنانة آمال ماهر، التهنئة لمنتخب مصر الأولمبي؛ بعد تتويجه بطلا لأمم إفريقيا تحت 23 عاما.



وكتبت آمال ماهر، عبر حسابها على تويتر:"مليوووون مبروووك.. مبروك علينا كأس الأمم الإفريقية تحت ٢٣ عام.. عقبال ذهبية #طوكيو2020 انتم قدها .. مبروك لمصر الفرحة".



وتوج منتخب مصر الأولمبي بطلا لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، وذلك عقب الفوز على منتخب كوت ديفوار 2-1 خلال المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي.



وسجل هدفي منتخب مصر كريم العراقي و رمضان صبحي، بينما سجل هدف منتخب كوت ديفوار ابوبكر دومبيا.