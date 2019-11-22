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فن

آمال ماهر لـ المنتخب الأولمبي: عقبال ذهبية طوكيو 2020

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:33 م
منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب
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قسم الفن
وجهت الفنانة آمال ماهر، التهنئة لمنتخب مصر الأولمبي؛ بعد تتويجه بطلا لأمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وكتبت آمال ماهر، عبر حسابها على تويتر:"مليوووون مبروووك.. مبروك علينا كأس الأمم الإفريقية تحت ٢٣ عام.. عقبال ذهبية #طوكيو2020 انتم قدها .. مبروك لمصر الفرحة".

وتوج منتخب مصر الأولمبي بطلا لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، وذلك عقب الفوز على منتخب كوت ديفوار 2-1 خلال المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي.

وسجل هدفي منتخب مصر كريم العراقي و رمضان صبحي، بينما سجل هدف منتخب كوت ديفوار ابوبكر دومبيا.
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