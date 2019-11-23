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رياضة

نرمين الفقى عقب فوز المنتخب الاولمبى ببطولة افريقيا: مبروك لمصر

السبت 23/نوفمبر/2019 - 02:31 ص
نرمين الفقى
نرمين الفقى
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كريم ناصر
نشرت الفنان نرمين الفقى صورة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام

وكانت الصورة للمنتخب الأولمبي بعد فوزه بٱمم افريقيا تحت سن ٢٣ و تٱهله لاولمبياد طوكيو .

وعلقت على الصورة قائلة : مبروك لمصر وتحيا مصر

وتوج منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، بطلا لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على منافسه منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على إستاد القاهرة مساء الجمعة 22 نوفمبر.
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