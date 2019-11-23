احمد فتحى للمنتخب الاولمبى: فرحتونا يارجالة

نشر لاعب منتخب مصر احمد فتحى صورة حديدة من فوز المنتخب الاولمبى بكٱس الامم الافريقية تحت سن ٢٣ وتٱهله لالمبياد طوكيو.



وعلق على الصورة قائلاا : الف مبروك للمنتخب الاولمبى فرحتونا يارجالة



و نالت الصورة على اعجاب الجماهير قائلين عملوها الرجالة .





وسجل هدفي منتخب مصر كريم العراقي و رمضان صبحي، بينما سجل هدف منتخب كوت ديفوار ابوبكر دومبيا.



وتأهل منتخب الفراعنة إلى نهائي البطولة عقب الفوز على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة في مباراة نصف نهائي البطولة على استاد القاهرة الدولي، وبهذا الفوز أيضا تأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الـ12 في تاريخه.



وبدأ المنتخب المصري مشواره في البطولة بالفوز على مالي بهدف نظيف، ثم الفوز أمام غانا بنتيجة 3-2، والفوز على الكاميرون بنتيجة 2-1؛ ليتأهل إلى الدور نصف النهائي بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.