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فن

تركي ال شيخ يفاجئ راشد الماجد على مسرح حفله بالرياض.. فيديو

السبت 23/نوفمبر/2019 - 03:39 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى
وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، التحية إلى الفنان راشد الماجد، مشيرا إلى أن الماجد أيقونة من أيقونات المملكة العربية السعودية، وهو والنجاح وجهان لعملة واحدة.

وأضاف أنه لولا دعم الملك سلمان ما كان حقق موسم الرياض كل هذا النجاح، ومن ناحيته عقب الفنان راشد الماجد: "ألف شكر يا أبو ناصر على هذا التكريم، والدعم".

وأشار "آل الشيخ"، خلال اتصال هاتفي خلال حفلة "ليلة السندباد" ضمن فعاليات موسم الرياض، والمذاعة عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه تربطة علاقة قديمة بالفنان راشد الماجد، مضيفا: "جاء اليوم الذي يتكرم فيه الفنان السعودي في بلده بعهد الملك سلمان".

راشد الماجد قام بإحياء حفل كبير بمسرح فنان العرب محمد عبده في البوليفارد بالرياض، ضمن حفلات "ليالي الأساطير"، أبرز حدث فني في موسم الرياض، والتي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه لتكريم أشهر عمالقة الفن والموسيقى في المملكة.
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