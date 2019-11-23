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رياضة

لاعبو المنتخب الأولمبي يتفوقون على نجوم 5 دوريات أوروبية.. تفاصيل

السبت 23/نوفمبر/2019 - 03:39 ص
منتخب مصر الأولمبي
منتخب مصر الأولمبي
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محمد رشاد
شهد نهائي النسخة الثالثة لكأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة الذي جرى بملعب القاهرة الدولي، تفوق منتخب مصر الأولمبي الذي يخوض البطولة بقائمة كاملة من اللاعبين المحليين أمام منتخب كوت ديفوار المدجج بعدد هائل من المحترفين.

وتوج منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، بعد فوزه على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الجمعة، على ستاد القاهرة.

,خاض المنتخب المصري الأولمبي مباراة النهائي بحارس الزمالك محمد صبحي وزميله محمد عبد السلام وأسامة جلال لاعب انبي كقلبي دفاع وكريم العراقي وأحمد أبو الفتوح لاعبا المصري وسموحة كظهيرين.

أما في الوسط الدفاعي فقد دفع شوقي غريب المدير الفني بالثنائي أكرم توفيق لاعب الجونة وأحمد رمضان "بيكهام" لاعب وادي دجلة ’ وأمامهم ثنائي الأهلي عمار حمدي ورمضان صبحي بالإضافة لعبد الرحمن مجدي جناح الإسماعيلي ومصطفى محمد مهاجم الزمالك.

هذه التشكيلة وطنية الصنع تفوقت على منتخب كوت ديفوار الأولمبي الذي خاض اللقاء بتشكيلة كاملة من المحترفين باستثناء الحارس تاب اليزي الذي يلعب في صفوف فريق سان بيدرو المحلي.

باقي التشكيل الأساسي المكون من 10 لاعبين ينشطون في 6 دول منها 5 أوروبية وأخرى في أمريكا الشمالية.

الدوري البلجيكي كان الأكثر تمثيلًا في صفوف الفريق بالرباعي سيلاس جناكا (يوبين) وكواديو دابيلا (سيركل بروج) في الخط الخلفي وثنائي الوسط أبوبكر كيتا (أود هيفرلي لوفن) وجان تيري لازار أماني (يوبين) ومعهم ثنائي في الدوري الفرنسي هما القائد إسماعيل ديالو (أجاكسيو) وشيخ تيمبيتي (إف سي باريس) بالإضافة لـ محمد أوتارا ظهير فيتوريا جيماريش البرتغالي وكوفي داكوي لاعب وسط كوريكامينوس المكسيكي وحامد تراوري جناح ساسولو الإيطالي ويوسف داو مهاجم سبارتا برج التشيكي.
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