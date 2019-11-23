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فن

شاهد..رانيا يوسف تحتفل بفوز المنتخب الأولمبي ببطولة أفريقيا

السبت 23/نوفمبر/2019 - 04:10 ص
رنيا يوسف
رنيا يوسف
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كريم ناصر
نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة الانستجرام .

وظهرت رانيا يوسف بالصورة مرتدية تي شيرت المنتخب المصرى حاملة علم مصر ووجهت التهنئة للمنتخب الأوليمبي بالفوز ببطولة إفريقيا تحت سن ٢٣ .

وعلقت على الصورة قائلة : مبروك ابطال المنتخب شرفتونا وفرحتونا

وسجل هدفي منتخب مصر كريم العراقي ورمضان صبحي، بينما سجل هدف منتخب كوت ديفوار أبوبكر دومبيا.

وتأهل منتخب الفراعنة إلى نهائي البطولة عقب الفوز على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة في مباراة نصف نهائي البطولة على استاد القاهرة الدولي، وبهذا الفوز أيضا تأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الـ12 في تاريخه.

وبدأ المنتخب المصري مشواره في البطولة بالفوز على مالي بهدف نظيف، ثم الفوز أمام غانا بنتيجة 3-2، والفوز على الكاميرون بنتيجة 2-1؛ ليتأهل إلى الدور نصف النهائي بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.
شاهد..رانيا يوسف تحتفل بفوز المنتخب الأولمبي ببطولة أفريقيا
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