كلوب: سأتواجد في مونديال الأندية بقطر.. ولن أحضر مباراة أستون فيلا فى الكأس

أكد مدرب فريق ليفربول يورجن كلوب أنه لن يتواجد خلال مواجهة فريق أستون فيلا في دور ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، الشهر المقبل، ويتواجه الفريقان يوم 17 ديسمبر القادم.



ويواجه ليفربول أزمة نظرًا لأنه سيخوض مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية في قطر يوم 18 ديسمبر المقبل.



وطالب النادي الإنجليزي بتغيير موعد أستون فيلا ولكن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم رفض ذلك، مما يعني خوض ليفربول لمباراتين في يومين متتاليين، وسيضطر ليفربول إلى خوض كل مباراة بتشكيل مختلف.



وقال كلوب في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "لا يمكنني أن أكون في مكانين في نفس الوقت، يجب أن أكون في قطر، هكذا ستسير الأمور ،سيتم الإعلان لاحقًا عن من سيتولى مسئولية مواجهة أستون فيلا".