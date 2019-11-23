موقف محمد صلاح.. التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام كريستال بالاس بالدوري الأنجليزي .. اليوم

تُقام مساء اليوم السبت مباراة بين فريقي ليفربول وكريستال بالاس وذلك في الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتحوم الشكوك حول مدى إمكانية مشاركة الثنائي محمد صلاح وأندي روبرتسون في تلك المباراة للإصابة حيث لم يحسم يورجن كلوب موقفهما، ولمطالعة التفاصيل من هنا.



التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام كريستال بالاس:

حراسة المرمى: أليسون.



خط الدفاع: أرنولد، لوفرين، فان دايك، ميلنر.



خط الوسط: هندرسون، فابينيو، فينالدوم.



خط الهجوم: ماني، فيرمينو، أوريجي