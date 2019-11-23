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منوعات

النوم مع الأسود والنمور.. فندق غريب في بريطانيا لقضاء الوقت مع الحيوانات المفترسة

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:30 ص
فندق لقضاء الوقت
فندق لقضاء الوقت مع الحيوانات المفترسة
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أماني إبراهيم
عادة ما يتسنى قضاء ليلة بين الأسود والنمور فى أماكن بعيدة فى أفريقيا وآسيا، ولكن أصبح الآن من الممكن التمتع بهذه التجربة الخاصة عند حجز ليلة فى السفارى فى بريطانيا.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن أحد الفنادق فى مقاطعة كنت يملك نزلا خمسة نجوم فى السفارى بنيت فى منتصف حديقة الحيوانات المفتوحة وأصبحت الآن متاحة للجمهور.

وأضافت الصحيفة أنه بوسع النزلاء قضاء اليوم فى النزل بالقرب من الحيوانات المفترسة بما فى ذلك الأسود والنمور، بالإضافة للذئاب والدببة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل بوسع النزلاء النوم وحتى الاستحمام على مسافة عدة أمتار من الحيوانات المفترسة.

والنزل مزودة بنوافذ زجاجية محصنة فى غرفة النوم الرئيسية من الجانبين وغرفة المعيشة حتى يمكن للنزلاء الذين يتمتعون بالشجاعة متابعة الحيوانات المفترسة عن قرب، كما تم تزويد النزل بأسرة للأطفال.
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