برشلونة في مهمة تأمين صدارة الدوري الإسباني أمام ليجانيس

يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على نظيره ليجانيس، اليوم، السبت، في تمام الثانية ظهرا، ضمن منافسات الجولة الـ 14، من مسابقة الدوري الإسباني.



ويسعى فريق برشلونة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وتأمين صدارته للدوري الإسباني، بينما يطمح ليجانيس في تحقيق نتيجة إييجابية أمام البلوجرانا.



ويعاني برشلونة خارج ملعبه " كامب" نو في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث لم يحصد سوى 7 نقاط من أصل 18 خارج الديار.



ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يتزيل ليجانيس جدول الترتيب بـ 6 نقاط.



ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإسباني ريال بيتيس مع فالنسيا،/غرناطة مع أتلتيكو مدريد، ريال مدريد مع ريال سوسيداد.

