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رياضة

بدون رونالدو.. يوفنتوس ضيفا ثقيلا على أتالانتا بالدوري الإيطالي

السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:13 ص
فريق يوفنتوس
فريق يوفنتوس
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محمد السعيد
يحل فريق يوفنتوس ضيفا ثقيلا نظيره أتالانتا، اليوم، السبت، في تمام الرابعة عصرا، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق يوفنتوس لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للحفاظ على صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما يطمح أتالانتا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البيانكونيري.

ويفقتد فريق يوفنتوس لخدمات نجمه الأول كريستيانو رونالدو في مباراة اليوم، بسبب تعرضه للإصابة مع منتخب البرتغال أمام لوكسمبورج في تصفيات يورو 2020.

وقال ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس في المؤتمر الصحفي لمواجهةأتالانتا، "رونالدو سيغيب عن مواجهة أتالانتا، بسبب إصابته مع منتخب البرتغال، أمام لوكسمبورج، وسيتم وضع برنامج لتجهيره لمواجهة أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل فريق يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد أتالانتا في المركز الخامس بـ 22 نقطة.

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي، إيه سي ميلان مع نابولي، وتورينو مع إنتر ميلان.
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