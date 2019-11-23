بعد تركها منزلها لخلافات أسرية.. العثور على جثة ربة منزل في الرياح التوفيقي بكفر شكر

عثرت الأجهزة الأمنية بالقليوبية على جثة ربة منزل طافية بالرياح التوفيقي بكفر شكر وذلك بعد تركها منزل الزوجية لوجود خلافات بينها وبين زوجها تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، اخطارا بورود بلاغا لمركز شرطة كفر شكر من الأهالي بوجود جثة طافية بمياه الرياح التوفيقي بناحية كوبري الخزان البر الشرقي دائرة المركز.



على الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز يرافقهم قوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة وبالفحص تبين أنها "أ.س.ك" 30 عاما ربة منزل ومقيمة بندر كفر شكر دائرة المركز ترتدى كامل ملابسها وعثر معها على حقيبة جلدية "كتف" خاصتها بداخلها متعلقاتها الشخصية وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهريه بها.



بسؤال والد المتوفاة "س.ك.م" 66 عاما بالمعاش ومقيم ذات العنوان قرر بغياب ابنته عن المنزل منذ تاريخ 20 نوفمبر الجاري ومحرر بشأن غيابها المحضر رقم 5609 لسنة 2019م إداري المركز بتاريخ 21 الجاري على إثر وجود خلافات بينها وبين زوجها قامت على إثرها بترك منزل الزوجية والإقامة طرفه منذ يوم 5 الجاري ولم يشتبه في وفاتها جنائيا.



بسؤال زوج المتوفاة "ع.م.ع.س" 42 عاما عامل ردد ذات المضمون ولم يشتبه في وفاة زوجته جنائيا تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة ورد بتقريره يفيد أن سبب الوفاه نتيجة إسفكسيا الغرق ونفى وجود شبهة جنائية في الوفاة تحرر عن ذلك المحضر رقم 5614 ادارى مركز كفر شكر لسنة 2019م وجارى العرض على النيابة.