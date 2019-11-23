شاهد.. أول صور ينشرها رمضان صبحي بعد التتويج ببطولة إفريقيا

نشر رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



واحتفل رمضان صبحي بتتويج المنتخب الأولمبي ببطولة أمم إفريفيا أمس، خاصة بعد الهدف الثاني فى شباك كوت ديفوار بإظهار عضلات البطن مثلما احتفل كريستيانو رونالدو بهدفه فى شباك مانشستر يونايتد الصاروخي.



وكان منتخب مصر الأوليمبي توج بلقب مسابقة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، وذلك عقب الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي أقيمت اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي.



واختارت اللجنة رمضان صبحي كأفضل لاعب في البطولة، ومحمد صبحي كأفضل حارس مرمى، ومصطفى محمد هداف البطولة بتسجيله 4 أهداف، ليسيطر الفراعنة الصغار على جوائز البطولة.