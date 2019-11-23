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حوادث

لخلافات بينهم..سائق يشعل النيران في زميله بالشرقية

السبت 23/نوفمبر/2019 - 01:13 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
استقبل مستشفى بلبيس العام، اليوم، سائق، مصابا بحروق بنسبة 20% فى الوجه والصدر والذراعين.

واتهم المصاب صديقة بسكب البنزين عليه لخلافات بينهما، وتم إخطار نيابة بلبيس وجار تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مستشفى بلبيس العام بوصول" تامر أ" 25 سنة مقيم دائرة المركز مصابا بحروق بنسبة 20% فى الوجه والصدر والذراعين، واتهم زميل معه فى العمل بإحداث إصابته لخلافات بينهما فى العمل. 

وتم إجراء الإسعافات الأولية له داخل مستشفى بلبيس، وحجزه بقسم الحروق.

فيما تم ضبط المتهم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 49868 جنح مركز شرطة بلبيس.
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