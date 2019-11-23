ضبط صاحب مصنع لمستحضرات التجميل بمدينة السلام لإدارته بدون ترخيص

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالقاهرة من ضبط صاحب مصنع لمستحضرات التجميل بمدينة السلام لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وقيامه بتصنيع كميات كبيرة من مستحضرات التجميل مستخدمًا خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدره.



وتم ضبط علامات تجارية غير مسجلة غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.



وعثر بداخل المصنع على ٩ طن مستحضرات تجميل و ١٠ آلاف عبوة مستحضرات تجميل أنواع مختلفة جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.



بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .



تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لبدء التحقيق.