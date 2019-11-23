ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

فحص 391 ألفا و476 سيدة في مبادرة دعم صحة المرأة المصرية بالبحيرة

السبت 23/نوفمبر/2019 - 02:34 م
صدى البلد
Advertisements
جمالات الدمنهوري
تواصل مديرية الصحة والسكان بمحافظة البحيرة فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "دعم صحة المرأة المصرية"، والتى انطلقت فى أول يوليو الماضى بـ ۲۷۹ وحدة صحية بإجمالی ۳۲۱ فريقا بنطاق ١٨ إدارة صحية بنطاق المحافظة.

وأعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن إجمالي عدد السيدات اللاتي قمن بإجراء الفحوصات منذ انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية منذ انطلاق الحملة فى شهر يوليو الماضى وحتى الخميس الموافق 21 من شهر نوفمبر الجارى بلغ 391 ألفا و476 سيدة وآنسة بنطاق المحافظة.

وأكد المحافظ، تضافر جميع الجهود والتوعية وحث السيدات والآنسات للمشاركة في عمل الفحوصات اللازمة للاطمئنان على صحتهن ضمن فعاليات المبادرة وتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة، مشيدا بتنامى الوعى لدى السيدات وحرصهن على الاطمئنان على صحتهن وسرعة استجابتهن للاشتراك بالمبادرة.

ومن جانبها ثمنت الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ أهداف المبادرة التى تستهدف الاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي والتقييم والعلاج من خلال مراكز علاج الأورام المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية ومنها مركز أورام دمنهور.

بالإضافة إلى الكشف المبكر عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، والإحالة لتلقي التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات محافظة البحيرة بالإضافة للاهتمام بالصحة الإنجابية لهن.

وأوضح الدكتور يسرى بيومي، وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة مستمرة كخدمة أساسية من خدمات وحدات الرعاية الأولية، مشيرا إلى أنه يتم الفحص بـ ۲۷۹ وحدة صحية بإجمالی ۳۲۱ فريقا ويتكون كل فريق من 4 أفراد (طبيبة بشرية أخصائية تمريض- ممرضتين لإجراء القياسات وإدخال البيانات- عضو فريق تنظيم الأسرة للتثقيف الصحی)، حيث تقدم المبادرة عدة خدمات منها التوعية الصحية للمواطنات عن الفحص الذاتي للثدى للفئات المستهدفة والاكتشاف المبكر للمصابين بمرض السكر وضغط الدم وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للمرة الثالثة.. مصر تقدم تقريرها الوطني لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.. مايا مرسى تستعرض إنجازات مصر في آخر 5 سنوات

السبت المقبل.. انطلاق المرحلة الثانية لمبادرة صحة المرأة فى الإسماعيلية

غدا.. انطلاق مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة بالمنوفية

اليوم.. انطلاق مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة بالمنوفية

انطلاق مبادرة صحة المرأة فى السويس .. اعرفي أماكن الكشف

لماذا اختار بنك قناة السويس ندوته التوعوية تحت شعار صحتك راس مالك

ترشيحاتنا

الأرصاد تحذر: طقس هذا الأسبوع مضطرب.. ارتفاع حرارة الاثنين وأمطار الثلاثاء

مواعيد مباريات اليوم السبت 23 نوفمبر 2019.. والقنوات الناقلة

بيان عاجل لوزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة أمام البرلمان بشأن فساد المحليات

قصة اسم عمرو دياب الحقيقي

الأهلي يعلن جاهزية أجايي وديانج لمواجهة الجونة

القدر أرسله.. كلب حراسة يتبنى صغير زرافة بعدما هجرته أمه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

23 لاعبة تنضم إلى معسكر منتخب النسائية استعدادا لتصفيات إفريقيا..صور

سعر ومواصفات بوجاتي تشيرون bugatti chiron بمعرض الرياض للسيارات.. صور

لأول مرة في تاريخها.. لكزس تكشف عن أول موديل كهربائي باسم UX 300e.. صور