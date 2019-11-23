فحص 391 ألفا و476 سيدة في مبادرة دعم صحة المرأة المصرية بالبحيرة

تواصل مديرية الصحة والسكان بمحافظة البحيرة فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "دعم صحة المرأة المصرية"، والتى انطلقت فى أول يوليو الماضى بـ ۲۷۹ وحدة صحية بإجمالی ۳۲۱ فريقا بنطاق ١٨ إدارة صحية بنطاق المحافظة.



وأعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن إجمالي عدد السيدات اللاتي قمن بإجراء الفحوصات منذ انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية منذ انطلاق الحملة فى شهر يوليو الماضى وحتى الخميس الموافق 21 من شهر نوفمبر الجارى بلغ 391 ألفا و476 سيدة وآنسة بنطاق المحافظة.



وأكد المحافظ، تضافر جميع الجهود والتوعية وحث السيدات والآنسات للمشاركة في عمل الفحوصات اللازمة للاطمئنان على صحتهن ضمن فعاليات المبادرة وتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة، مشيدا بتنامى الوعى لدى السيدات وحرصهن على الاطمئنان على صحتهن وسرعة استجابتهن للاشتراك بالمبادرة.



ومن جانبها ثمنت الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ أهداف المبادرة التى تستهدف الاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي والتقييم والعلاج من خلال مراكز علاج الأورام المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية ومنها مركز أورام دمنهور.



بالإضافة إلى الكشف المبكر عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، والإحالة لتلقي التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات محافظة البحيرة بالإضافة للاهتمام بالصحة الإنجابية لهن.



وأوضح الدكتور يسرى بيومي، وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة مستمرة كخدمة أساسية من خدمات وحدات الرعاية الأولية، مشيرا إلى أنه يتم الفحص بـ ۲۷۹ وحدة صحية بإجمالی ۳۲۱ فريقا ويتكون كل فريق من 4 أفراد (طبيبة بشرية أخصائية تمريض- ممرضتين لإجراء القياسات وإدخال البيانات- عضو فريق تنظيم الأسرة للتثقيف الصحی)، حيث تقدم المبادرة عدة خدمات منها التوعية الصحية للمواطنات عن الفحص الذاتي للثدى للفئات المستهدفة والاكتشاف المبكر للمصابين بمرض السكر وضغط الدم وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم.